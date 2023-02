Tutta la Capitale pazza per Gun e Roma, i cani "star" antidroga, antiesposivo e anti-Covid

Non sono una coppia ma “attenti a quei due” o per meglio dire attenti a quei tre. Sono una squadra formidabile, lei è Roma una femmina di pastore olandese anti esplosivo e l’unico cane europeo anticovid, lui è Gun un pastore belga Malinois antidroga, e il terzo della squadra è Massimiliano Macera conduttore, addestratore, operatore della sicurezza e chi ne ha più ne metta. In questi ultimi anni hanno partecipato a centinai di operazioni con le forze dell’ordine in Italia e all’estero e se infrangete la legge sperate di non trovarveli di fronte mai, ma se volete imparare qualcosa non perdetevi il corso cinofilo di domani.

Due cani, Gun di tre anni e Roma di quasi sei anni, domenica dimostreranno l’importanza della sicurezza nell’ambito della presentazioni delle attività del Corso cinofilo “Amici a quattro zampe” (evento patrocinato e finanziato dalla regione Lazio) dove si porrà un’attenzione particolare al tema della sicurezza, visto che Andrea Liburdi e Paolo Cusintino i titolari del centro di via Via Cercemaggiore, 6, collaborano con la protezione civile e fanno parte delle guarde zoofile da anni, per dimostrare soprattutto quello che il cane può fare per aiutare le forze dell’ordine e non solo. «Il cane può essere utilizzato non solo dalle forze dell’ordine - dice Massimiliano Macera - ma anche per scopi civili per ricerca e soccorso o scopi ludici per bambini e ragazzi, nello sport, per il salvamento o per accompagnare anziani e disabili».

Roma poi sarà la star assoluta, di lei hanno parlato i giornali e le televisioni di mezza Europa: l’unico cane testato scientificamente per individuare dal sudore, i positivi al covid, un test portato avanti e concluso al campus biomedico di Roma. Il test svolto anche negli Stati uniti e che ha coinvolto volontari e cani addestrati provenienti da caserme dei pompieri e dal ministero dell'Interno anche esteri. Alla fine del test il fiuto dei cani è stato preciso al 97% nel riconoscere le persone già positive, e addirittura al 100% nell'individuare gli asintomatici. Uno dei principali vantaggi dell'utilizzare gli amici pelosi invece dei test è il fatto che il risultato del fiuto è immediato. I cani presi per il test infatti sono stati quelli per la ricerca di ordigni esplosivi ecco il perchè del coinvolgimento di Roma perchè sono più rapidi nell’apprendimento. Non perdetevi l'evento e portate i vostri cani pelosi