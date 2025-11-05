mercoledì 5 novembre 2025, 23:38

Minacce e soprusi, pedinamenti e sopraffazioni. Da lei denunciati, da lui negati. L’epilogo arriva il 28 ottobre scorso negli uffici del commissariato Ponte Milvio dove Zoe Mallucci, influencer, denuncia dopo mesi il suo ex fidanzato, Massimiliano Buccheri, anche lui una professione sui social e un passato da pugile. La loro era una storia “patinata” trasformata in un conflitto feroce durato mesi fra le strade del Fleming, le spiagge e i locali della Sardegna e di Capri. A fine ottobre la giovane è a casa con un’amica e l’uomo per l’ennesima volta, stando poi a quanto raccontato alla polizia, arriva. Si rende necessario l’impiego di due volanti, la vittima varca la soglia del commissariato e lì mette a verbale un racconto di paure durato mesi. La relazione, iniziata nel maggio 2024, viene poi interrotta dalla Mallucci per il comportamento dell’uomo, ritenuto geloso e possessivo. La storia si è conclusa dunque con l’arresto per stalking di Buccheri, poi convalidato ai domiciliari.

LA PRESSIONE

La donna di fronte agli agenti è un fiume in piena. Parte dal primo momento di tensione che risale al febbraio scorso quando lei e altri amici si trovano in un ristorante del Centro e l’ex pugile arriva. Scoppia una lite e poi una rissa con altri uomini che facevano parte della comitiva. Due di loro vengono feriti durante la colluttazione: la frattura di un dito per uno e quella del setto nasale per l’altro ma nessuno chiama la polizia e nessuno denuncia.

Da allora però, secondo quanto riportato agli agenti di Ponte Milvio, iniziano una serie di appostamenti e pedinamenti, minacce che vengono subite dalla vittima perché l’uomo sarebbe entrato in possesso di un video intimo che la riguardava e che usava per evitare di farle chiedere aiuto. Qualche mese più tardi, a giugno, la ragazza sta trascorrendo una serata in una discoteca non lontano dallo stadio Olimpico ed ha l’impressione che l’uomo l’abbia seguita anche se non lo vede ma riceve un messaggio: «Ti vedo che ti baci con un altro». In un’altra occasione, ricordata e messa a verbale, la Mallucci dice che il suo ex compagno si era anche presentato a casa dei suoi genitori, che conosceva ma ai quali non era stata raccontata la fine del rapporto né le conseguenze. Sempre la ragazza riceve sul cellulare una foto, solo un’immagine che ritrae l’ex fidanzato con in braccio il cane che l’uomo le aveva regalato ma che poi era stato affidato ai genitori. Invadenza, controllo, senso di oppressione: sono questi i sentimenti che scattano nella giovane e che la spaventano.

RICONCILIAZIONE E VIOLENZA

Lo scorso agosto i due sembrano riconciliarsi con una partenza insieme alla volta di Capri. In realtà a spingere la giovane a fare la valigia è proprio la minaccia di diffondere quel video intimo. Qui, sull’isola, la Mallucci dirà di essere stata aggredita anche se non c’è nessun referto medico che lo attesti né traccia di alcun tipo. L’estate prosegue, i due si separano nuovamente, e lei si sposta d’isola raggiungendo la Sardegna ma anche qui si sente seguita e pedinata. Quando la Mallucci sta trascorrendo una serata in un locale di Porto Cervo, riceve ancora un nuovo messaggio. A spedirlo è sempre Buccheri che le intima di dire all’uomo che si trova al suo fianco di togliere il braccio con cui la cinge. Il comportamento altalenante prosegue anche in Sardegna perché i due si incontrano in hotel ma poi litigano. L’estate finisce e lei, per impegni di lavoro, parte alla volta di Maratea ma anche in quest’occasione riceve un messaggio con la foto della stazione Termini, come se l’uomo la stesse seguendo ancora una volta. In un’ultima occasione, la ragazza affida a un’amica degli effetti personali dell’ex pugile che aveva lasciato a casa sua e che voleva fargli riavere senza incontrarlo. L’amica si rende disponibili a riconsegnarli ma quando giunge da Buccheri l’uomo manda l’ennesimo messaggio alla Mallucci dicendole che se non l’avesse raggiunto subito non avrebbe liberato la sua amica. L’amica tornerà a casa dopo qualche ora ma anche qui non scatta la denuncia. Servirà aspettare ancora un mese per arrivare alla fine di ottobre, con due volanti e diversi poliziotti impegnati a fermare l’uomo che rigetterà ogni accusa.

