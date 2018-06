Grottaferrata, nudo per strada dopo la lite per un parcheggio

Di reazioni per una disputa sul parcheggio se ne conoscono molte, purtroppo a volte persino letali. Ma cià che è accaduto a Grottaferrata non si era mai visto. Dopo la lite per il posto auto si è spogliato e ha cammina nudo per la città. Ha fatto il giro del web in pochi minuti la foto di un uomo completamente nudo nella zona della rotonda di Squarciarelli, a Grottaferrata, sui Castelli romani. E' successo martedì nel pomeriggio, alle 16,30.



L'immigrato, un 35enne originario del Gambia, era ubriaco. Secondo il racconto di alcuni passanti, ha litigato per un parcheggio, poi ha schiaffeggiato un italiano e quindi si è spogliato del tutto iniziando a passeggiare nelle vie della cittadina. Poi si è scagliato anche contro i carabinieri della stazione di Grottaferrata, che pure avevano evitato di chiedergli "patente e libretto". Uno dei militari è restato ferito a un dito. L’africano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato.

