Roma, non solo il Grande Raccordo Anulare: ecco le strade più pericolose in città e dintorni

Giovedì 24 Novembre 2022, 11:21

Roma è la città più grande d'Italia sia per la sua vastità che per il numero di persone che vi abitano. Essa è la capitale italiana, centro della vita politica nazionale e centro della religione cattolica. Di una bellezza unica e inimitabile, ogni angolo racconta una storia ed è simbolo di cultura e tradizione. Esistono, però, anche lati negativi, uno in particolare riguarda le strade, alcune sono molto pericolose. Il primato, come sempre, è del Grande Raccordo Anulare ma i numeri negli ultimi tempi sono in calo. Infatti, dal 2019 al 2021 sono stati 539 i casi in questo tratto e i sinistri sono diminuiti. I dati presi in considerazione sono stati raccolti da uno studio Aci che ha esaminato le strade di Roma e provincia. Si raccomanda, quindi, di fare attenzione ogni volta che si viaggia, sia che si tratti di un tragitto breve che lungo.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

