Roma, gli graffia le fiancate dell'auto e lui lascia un maxi biglietto di minacce sul finestrino: «Giuro che ti sparo»

Una fiancata dell'auto graffiata (a leggere il suo biglietto, la seconda). E un biglietto, esageramente minaccioso. Lunghissimo, tanto che non è bastato il solito post it ma è servito un maxi biglietto grande quanto l'intero finestrino posteriore. È successo a Roma dove un residente ha scritto e attaccato sull'auto un messaggio gigante che poi è diventato virale dopo la condivisione sulla pagina Facebook "Roma fa schifo".

«Ti ringrazio che mi hai graffiato anche questa fiancata, aspettavo questo - si legge sul foglio giallo - e proprio per questo ho continuato a parcheggiare qui. Vedi m... (e qui iniziano una serie di insulti e minacce pesantissime, ndr) più graffi e più mi pagano. Hai sentito parlare di atti valdalici e kasko? Sono polizze assicurative. Da questo momento farò in modo di vederti. E credimi, se sai pure chi sono sai che sono armato e ti giuro che ti sparo». Il messaggio continua tra minacce di lesioni gravi deprecabili. Una foto che sembrava quasi divertente per le dimensioni semi-comiche del post-it ma che nasconde profondo disagio. E chissà che non possa scaturirne una denuncia.