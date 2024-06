Roma, cosa fare sabato 15 e domenica 16 giugno: dal concerto di "Piotta" al Villa Ada Festival a Gabry Ponte a Capannelle. Gli eventi da non perdere

Terzo weekend di giugno. L’estate è praticamente arrivata e se molti romani decidono di lasciare - seppur per poche ore - la città e affollare le spiagge del litorale altri, invece, preferiscono godersi le bellezze romane e ricaricarsi per l’inizio di una nuova settimana lavorativa. Ecco allora cosa fare a Roma sabato 15 e domenica 16. Un tour di eventi: rassegne musicali, cinematografiche e gastronomiche. E spazio al divertimento anche per i più piccini. Gli eventi da non perdere

Piotta a Villa Ada

Tommaso “Piotta” Zanello arriva con il suo nuovo tour "Dieci e l’Ode Tour" all’interno della cornice Villa Ada Festival. L’appuntamento è sabato 15 giugno a partire dalle 22.30 e l’ingresso è libero (via di Ponte Salario, 28). L’evento attraversa tutti i suoi 10 album di studio e 25 anni di musica. In particolare l’ultimo album "Na notte infame" e l’ "Ode romana" dedicata al fratello Fabio. L' artista romano ha voluto organizzare qualcosa in più rispetto a un qualsiasi concerto di musica dal vivo: dalle 17.30 il pubblico potrà prendere parte al reading party dei libri letti in silenzio e chiunque potrà partecipare portando una copia di "Corso Trieste". E leggerne un passaggio insieme a Piotta. Alla fine tutti potranno intervenire commentando la lettura con l’autore. Dalle 22.30 il concerto con ospiti a sorpresa dal mondo musicale romano e non solo.

Cinema in piazza

Le scorse edizioni sono state un grande successo: la rassegna "Il Cinema in piazza" prosegue anche in questo weekend. Sabato 15 e domenica 16 (giugno), a Trastevere, arrivano Enzo D’Alò con la "Gabbianella e il Gatto" (sabato) e "Marie Antoinette" di Sofia Coppola (domenica). A Monte Ciocci, sempre sabato, maxischermi per gli Europei 2024 e domenica il film d’animazione "Shrek". Ancora spazio agli Europei di calcio, a Tor Sapienza, per guardare il match Italia-Albania mentre domenica proseguirà la maratona "Boris".

A Rock in Roma 2024 arriva Gabry Ponte

25 anni di carriera con le sue hit più famose accompagnate da scenografie ed effetti speciali: a Roma, sabato 15, arriva Gabry Ponte, il celebre Dj e produttore italiano che si esibirà all’Ippodromo Capannelle per la manifestazione "Rock in Roma": un grande spettacolo che ripercorrerà il suo percorso musicale. Info e biglietti

Rock Me Pride (Art Pop Edition)

Sabato 15 (giugno), l’Ippodromo dI Capannelle ospiterà "Rock Me Pride": dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna anche nell’edizione 2024 il party ufficiale del Roma Pride powered Muccassassina e diretto artisticamente da Diego Longobardi. Madrina dell’evento sarà Annalisa. L’apertura dei cancelli è prevista per le 22.30 e l’inizio del concerto alle 22. 45. Le informazioni complete

"La prima festa", a Capannelle il concerto gratuito con Lil Jolie e Noemi

La location è ancora una volta il più antico ippodromo italiano nel quadrante sud-est della Capitale: domenica 16 giugno l’evento gratuito dedicato ai più giovani e promosso da Roma Capitale insieme a Rock in Roma e Otrlive. "La prima festa" vedrà la partecipazione di tanti artisti amati dai ragazzi: da Lil Jolie - allieva di Amici 23 - a Noemi, Diotenallapiaga, Caffellatte, Shama24k, Piccolo Principe e tanti altri ancora. Il concerto inizierà dalle 19 e sarà possibile partecipare gratuitamente prenotandosi sul sito di ticketone.

Direttore artstico e headliner della serata, il produttore romano Carl Brave che chiuderà la serata con un live.

Roma Hortus Vini al Museo Orto Botanico

Inizierà questa sera e fino a domenica (16 giugno), al Museo Orto Botanico di Roma, l’edizione 2024 di "Roma Hortus Vini", il festival dei vitigni autoctoni del Vigneto Italia. Tre serate organizzate da Sens Eventi dedicate alla degustazione libera dei vini monovitigni del nostro paese. A Roma Hortus Vini sarà possibile ammirare in esclusiva l’Orto Botanico dopo il tramonto, partecipare alle degustazioni guidate da Luca Moroni e ascoltare musica dal vivo e le pièces teatrali dell’attore e regista Michele La Ginestra. Info e biglietti

Porta Portese TTS Street Food

Uno dei quartieri storici della Capitale si trasforma in un ristorante a cielo aperto, il più grande di Roma: a Porta Portese, da stasera e fino domenica 16 (giugno), tre serate di festival dedicati al cibo e alle attrazioni "on the road" tipiche dello street food. Il villaggio street food viene allestito nel cuore del Municipio XII sull’area pavimentata di via Ettore Rolli dove arriveranno 20 selezionatissimi Street Chef che si "sfideranno" tra padelle e fornelli per offrire ai presenti il piatto più gustoso. Info

Giornate Europee dell’Archeologia 2024

Laboratori, letture di albi illustrati e visite per conoscere le Collezioni Preistoriche del museo. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo delle Civiltà ha organizzato un doppio appuntamento per i più piccini nel weekend. Sabato 15, alle 16.30, è in programma una "Caccia agli Indizi": lettura e visita-laboratorio alle Collezioni Preistoriche. Attività per bambini (età consigliata dai 6 agli 11 anni). La prenotazione è obbligatoria

Domenica 16, invece, dalle 16.30 l’appuntamento è con "Un pomeriggio da archeologo": lettura e visita-laboratorio alle Collezioni Preistoriche. Attività per bambine/i e famiglie (età consigliata dai 6 agli 11 anni). Prenotazione qui

Al Museo dei Bambini Explora ecco "Kids Energy Festival"

Domani - sabato 15 giugno - arriva l’evento "Kids Energy Day" nell’area verde del Museo dei Bambini Explora. Una giornata di divertimento con attività e laboratori dedicati al movimento pensati per bambine e bambini dai 3 anni. L’evento è a ingresso gratuito e propone esperienze dedicate a coniugare attività motorie e creatività, favorendo la scoperta. L’evento è patrocinato dal Municipio II Roma Capitale è proposto grazie a Storie in Movimento, un progetto finanziato da "Con i Bambini e Fondazione Cariverona", coordinato dal gruppo Pleiadi. L'appuntamento è in via Flaminia, 80, dalle 11 alle 13 e dalle 13.30 fino alle 18.