Expo 2030, dalla Ue sostegno a candidatura di Roma. Borrell: «Mobiliteremo le delegazioni»

«Mobiliteremo tutte le delegazioni» dell'Ue nel mondo «per appoggiare la candidatura di Roma per Expo e speriamo che tutti sosterranno la candidatura italiana». Lo ha assicurato, secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell in merito alla candidatura della Capitale a Expo 2030. Il punto, su richiesta italiana, è stato inserito all'Odg del Consiglio Affari Esteri.



Tajani in missione a Bruxelles

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea. Il Consiglio, presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, torna a discutere innanzitutto dell'aggressione russa contro l'Ucraina e procederà a uno scambio di opinioni sulla situazione nei Balcani. Su specifica richiesta italiana, il Consiglio discuterà inoltre di Tunisia, alla luce degli ultimi sviluppi nel Paese.

Il vice presidente Tajani - si legge in una nota della Farnesina - illustrerà inoltre agli altri ministri degli Esteri la candidatura di Roma a Expo 2030, unica candidatura europea. Nel pomeriggio, i ministri degli Esteri si riuniranno in sessione congiunta con i 27 ministri della Difesa dell'Ue per esaminare lo stato di attuazione della Bussola Strategica - l'ambizioso piano d'azione di cui l'Unione si è dotata un anno fa per rafforzare la sua politica di sicurezza e di difesa - e del sostegno militare all'Ucraina. Infine, sono previsti alcuni incontri bilaterali del vicepremier Tajani con i colleghi europei.