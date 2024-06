Roma, evacuato treno della Metro A: fumo e scintille su un convoglio nella stazione Flaminio. Cosa è successo

Paura sulla Metro A, a Roma. Oggi pomeriggio, un treno che viaggiava all'altezza della stazione Flaminio si è fermato all'improvviso dopo un rumore sordo. Fumo e scintille hanno allarmato i passeggeri, fatti evacuare dopo il guasto.

L'evacuazione

Grandissimo lo spavento per i viaggiatori, con alcuni che hanno pensato si trattasse di un attentato. Non chiaro al momento cosa abbia generato il guasto. Atac ha inviato squadre di tecnici per le verifiche sulla linea e ridimensionato il caso come un «guasto improvviso». Sulla linea - assicura la società - il passaggio dei treni continua a essere regolare, anche se si registrano rallentamenti nella tratta tra le stazioni di Spagna e Flaminio.