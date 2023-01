Roma, via Ettore Perrone all'Esquilino ora è a senso unico (ma nessuno si spiega il motivo)

Da qualche giorno i residenti dell’Esquilino, nello specifico la zona di Porta Maggiore e Manzoni, si sono svegliati con una nuova segnaletica stradale nella piccola via Ettore Perrone che collega S. Croce in Gerusalemme con via Luigi Luzzatti.

Una via in cui sono presenti accessi residenziali e un hotel, con l’aggiunta di possibilità di parcheggio nella carreggiata che ora però vede il divieto in entrambi i sensi di marcia. Il cartello rosso rappresentante il divieto di senso è, infatti, sorto per vietare il transito a coloro che da via di S. Croce in Gerusalemme intendono svoltare su via Ettore Perrone per andare su via Luigi Luzzatti.

Una decisione senza senso, secondo il parere di alcuni residenti della zona, che potrebbe portare solo all’aumento del traffico su via Emanuele I e Viale Manzoni, nonché all’aumento dei piloti da strada che già sfrecciano su via di S. Croce in Gerusalemme, quando non c’è traffico.

Le proteste dei residenti

A ricercare le motivazioni di questa scelta sono gli stessi residenti, che ora sperano in maggiori delucidazioni, inviando anche una richiesta di riqualificazione della segnaletica orizzontale proprio su via di S. Croce in Gerusalemme dove l’attraversamento pedonale è ormai quasi invisibile. Una richiesta però di competenza di altro ufficio, quello comunale, rispetto a quella di via Perrone di competenza municipale, come ha spiegato il Consigliere del Primo Municipio Niccolò Camponi nei commenti sotto ad un post social dei residenti, che lamentavano proprio la mancata riqualificazione della segnaletica, oltre il no-sense del cartello di divieto.

E nell'attesa di una spiegazione, c’è chi invece non si rassegna al senso vietato su via Perrone, per abitudine o non curanza, entrando lo stesso nella via nel senso di marcia opposto e parcheggiando come sempre fatto finora.