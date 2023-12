Roma-Civitavecchia, autostrada bloccata da attivisti di Ultima Generazione: «Ci incolliamo all'asfalto»

Forti disagi sull'autostrada Roma-Civitavecchia per un blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione. Gli attivisti hanno bloccato l'A12 nei pressi di Torrimpietra minacciando di incollarsi le mani all'asfalto. Sul posto la polizia stradale e gli agenti di vari commissariati di polizia. Si registrano lunghe code.

Sugli striscioni arancioni piazzati da Ultima Generazione si legge: «Fondo riparazione». La richiesta degli ambientalisti è la seguente: «Servono miliardi per riparare i danni delle catastrofi». Sui profili social di Ultima Generazione gli attivisti dichiarano: «Stanno condannando il nostro futuro e noi di fronte alle alluvioni come quella in Emilia Romagna e Toscana non possiamo restare in silenzio ed entriamo in resistenza civile».