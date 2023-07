Roma, ecco le migliori arene estive della capitale, dove guardare i film all’aperto

Torna il grande cinema a Roma e lo fa nelle Arene estive che stanno aprendo i battenti nelle piazze di tutti i municipi. Dal Cinema in Piazza del Piccolo America dove “arrivano” le serate di cinema gratuito sotto le stelle. Nell’edizione 2023, tornano le piazze di Trastevere, Tor Sapienza e Monte Ciocci (Piazza San Cosimato a Trastevere; Parco Monte Ciocci a Valle Aurelia; Casale della Cervelletta a Tor Sapienza) per rianimare i due parchi romani (Cervelletta e Monte Ciocci). Tre schermi con 8000 mq di superficie per la platea, per due mesi di proiezioni di film, dibattiti con registi, attori, sceneggiatori della cinematografia nazionale e internazionale. Si prosegue con la programmazione della Casa del Cinema, a cura della Fondazione Cinema per Roma. Ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel Parco di Villa Borghese, ospiterà una proiezione a ingresso gratuito. Tutte i film sono in lingua originale con sottotitoli. Dal 6 al 30 giugno, il programma ospiterà tre rassegne per un totale di diciannove titoli: tra cui celebri classici del cinema italiano e internazionale. La programmazione all’aperto della Casa del Cinema proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto. A tenere banco anche la XXIII edizione di Notti di Cinema a Piazza Vittorio nel quartiere Esquilino fino al 16 settembre. A Piazza Vittorio infatti si svolgerà un’affascinante serie di eventi in concomitanza con l’arena cinematografica. Ogni sera, alle 21:30, i grandi successi della stagione verranno proiettati sullo storico maxischermo, offrendo una selezione di opere cinematografiche. Il ciclo, curato dal critico cinematografico Franco Montini, vedrà la partecipazione di attori e registi di grande rilevanza come Roberto Andò, Pupi Avati, Giuseppe Battiston, Marco Bocci, Alessandro Borghi, Gianni Di Gregorio, Ivano Di Matteo, Beppe Fiorello, Riccardo Milani, Rocco Papaleo, Edoardo Pesce, Michele Placido, Carlo Verdone e Daniele Vicari. Anche Monteverde avrà la sua kermesse estiva a Largo Ravizza con il Cinema all’Aperto organizzato da CineVillage che animerà le serate dei romani durante tutta l’Estate con le proiezioni dei film di successo recentemente usciti nelle sale. Inoltre ci saranno incontri con personalità del cinema, presentazioni, spettacoli dal vivo, il tutto allietato da un’area food dove poter passare delle piacevoli serate con amici o in famiglia. Proiezioni anche con Estate al Maxxi (via Guido Reni al Flaminio) giovedì 13 luglio è dedicato alle famiglie, con Zootropolis, film d’animazione prodotto da Walt Disney e vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe nel 2017.

Il 20 luglio atteso invece il capolavoro intramontabile di Ridley Scott, Blade Runner nella sua versione definitiva, per chiudere la rassegna il 27 luglio con Manhattan di Woody Allen. Fino al 19 luglio torna la Festa dell'Altra Estate a Casetta Rossa alla Garbatella (via Magnaghi). Quindici giorni di musica, teatro, cinema, incontri, dibattiti, presentazioni di libri, laboratori pomeridiani per bambini e ragazzi, mercatino di produzioni artigianali, organizzati dai volontari dell'Associazione e sempre accompagnati dalla buona cucina ormai nota in tutta Roma.is di Fritz Lang, capolavoro del cinema espressionista e antesignano del cinema di fantascienza del 1927. Immancabile appuntamento anche questa estate anche con L’Isola del Cinema di Roma all’Isola Tiberina. Non solo films ma anche incontri, dibattiti, masterclass, tributi a registi e attori. Appuntamento con il cinema dedicato alla storia di Roma con Quo Vadis nel cuore di Roma a due passi dal Colosseo fino al 16 luglio nel Tempio di Venere e Roma (ingresso da Piazza del Colosseo) saranno proiettati una serie di film con protagoniste grandi città del mondo: New York (mercoledì 5 luglio, Manhatta di Paul Strand e Charles Sheeler e Manhattan di Woody Allen); Taipei (giovedì 6 luglio, Taipei Story di Edward Yang); Berlino (venerdì 7 luglio, Uno, due, tre! di Billy Wilder); Tokio (sabato 8 luglio, Lost in Translation di Sofia Coppola); Istanbul (domenica 9 luglio, Topkapi di Jules Dassin). Per ultimo ma no per ultima l'arena di Tor Bella Monaca (via Castano) che ha aperto i battenti ieri realizzata all'interno della nuova iniziativa 'Viva il cinema' che porterà il grande schermo nelle periferie della città, con tre diverse sale cinematografiche all'aperto per un totale di quarantaquattro proiezioni gratuite. "Viva il cinema" oltre che a Tor Bella Monaca infatti sarà a Corviale (presso la Biblioteca Renato Nicolini) e Santa Maria della Pietà sino a giovedì 3 agosto con proiezioni che andranno dai capolavori di Spielberg con lo "Squalo" e "E.T. - l'Extraterrestre", a "lo chiamavano Jeeg Robot" e "Quo Vado" e "Il Traditore" passando a classici con Troisi come "il Postino" o Hitchcock con "Caccia al ladro”. Il pubblico delle Arene di Tor Bella Monaca e Corviale infine avrà l’occasione di votare il proprio film preferito da una lista di titoli che sarà fornita agli spettatori prima delle proiezioni e le serate di sabato 15 luglio a Corviale e di lunedì 17 a Tor Bella Monaca.