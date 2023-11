Mercoledì 1 Novembre 2023, 07:06

Gli edifici che ospitano i loculi spesso si allagano, invece molte fontanelle per riempire i vasi dei fiori sono state chiuse e non sgorga neppure una goccia d'acqua. Le aiuole e i prati, compresi quelle utilizzati per le inumazioni a terra, non vengono sfalciati con assiduità, mentre negli angoli più reconditi è facile imbattersi in cumuli di foglie secche, bottiglie e di immondizia. Per non parlare di tombe e monumentini spaccati, spesso per opera di vandali e di ladri. In questo Ponte dei Morti, al Verano, a Flaminio-Prima Porta e negli altri nove cimiteri i romani dovranno fare i conti con un alto livello di degrado e di incuria per venire a pregare sulle tombe dei loro cari o portare loro un fiore. Al riguardo, garofani, crisantemi e rose, principalmente nei chioschi nei pressi dei cimiteri, stanno registrando un aumento vicino al 20 per cento rispetto allo scorso anno.

Dal canto loro, Comune e Ama proprio per questa ricorrenza, hanno provato a migliorare la situazione: sono state intensificate le manutenzioni nei camposanti e sono stati rafforzati i collegamenti del trasporto pubblico locale per raggiungere i cimiteri. Ma il lavoro da fare è ancora molto. In quest'ottica l'amministrazione capitolina ha deciso di accelerare sugli investimenti per l'edilizia cimiteriale - con nuovi forni per ridurre i tempi delle cremazioni - per la quale sono stati stanziati quasi 15 milioni di euro per le nuove infrastrutture e 8,3 milioni per le manutenzioni ordinarie.

GAZEBO

Già da sabato scorso Ama ha attivato il suo "Progetto Accoglienza", che terminerà il 5 novembre: al Verano sono stati installati quattro punti di accoglienza agli ingressi e due gazebo all'interno, dove il personale della municipalizzata distribuisce materiale informativo, raccoglie le segnalazioni e i reclami e fornisce indicazioni ai visitatori per raggiungere le tombe. Un punto accoglienza e un gazebo per aiutare gli utenti sono stati allestiti anche a Prima Porta e al Laurentino. Rafforzati poi i collegamenti, comprese le navette gratuite, per raggiungere i cimiteri.

Sono stati intensificati anche i controlli, con la presenza di un numero maggiore di guardie giurate, nei viali dove si registrano ancora oggi scippi e furti di piante e mazzi di fiori.

Guardando agli orari, tutte le strutture rimarranno aperte con orario continuato: Verano, Prima Porta e Laurentino dalle 7.30 alle 18; Ostia Antica e San Vittorino dalle 7 alle 17; Cesano, Santa Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e Santa Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8 alle 17. L'accesso al pubblico sarà consentito fino a un'ora prima della chiusura dei cancelli.

SLALOM TRA IL DEGRADO

PICCOLE GIUNGLE

Nonostante gli sforzi del Comune e della municipalizzata, resta alto il livello di incuria. Racconta il titolare di un'agenzia funebre: «Sia al Verano sia a Prima Porta, a essere degradate sono soprattutto quelle parti dove c'è minore afflusso di parenti per le visite alle tombe durante il Ponte dei Morti». Ma più in generale, chi ha girato in questi giorni per il cimitero monumentale della Capitale racconta di aver dovuto fare lo slalom tra foglie secche, erbacce, bottiglie di plastica, carta e mozziconi di sigarette. Nei colombai che ospitano i fornetti è facile imbattersi in muri scrostati per le infiltrazioni di acqua piovana o pezzi di intonaco caduti sui viali di passaggio. Anche nella parte più artistica, le vasche delle fontane sono colme di acqua sporca mentre non mancano cappelle e statue transennate con poco estetiche reti pollaio.

Alto il livello di degrado anche al cimitero di Flaminio-Prima Porta. Nonostante i lavori di manutenzione che hanno subito un'accelerazione negli ultimi giorni, si registrano non poche infiltrazioni - per esempio ai primi piani dei lotti - che ospitano le cosiddette cappelle inferiore. Sempre Ama ha chiesto ai suoi giardinieri e a quelli delle ditte esterne di intensificare gli sfalci dei prati e la potatura degli alberi, ma nonostante le buone intenzioni non mancano tombe a terra che sono ricoperte di erbacce, mentre le lapidi sono invase da una folta vegetazione.

Gli utenti si lamentano soprattutto per le strade che collegano i vari punti del camposanto: per esempio il tratto che va dall'uscita del forno crematorio verso via Flaminia vede l'asfalto totalmente pieno di buche, con automobilisti che spesso hanno denunciato di aver forato e bucato gli pneumatici.Fra