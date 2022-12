Roma, bus e metro gratis l'8 dicembre. Il piano mobilità per le Feste: Ztl chiuse e sconto sui taxi

Ztl chiuse anche nel fine settimana, ma più mezzi pubblici con corse gratis e taxi a metà prezzo per lo shopping di Natale nel centro di Roma: è quanto prevede il Piano della mobilità per le Feste deciso dal Campidoglio. I varchi Tridente e Centro Storico saranno attivi infatti dalle 6,30 alle 20, da lunedì a domenica, dall'8 dicembre fino all'8 gennaio. Il Campidoglio ha voluto compensare lo stop alle auto senza contrassegno mettendo in campo un pacchetto di iniziative per favorire l'afflusso dei romani verso il centro, grazie anche alla collaborazione di Atac, Roma Mobilità e agli accordi con gli operatori di sharing.

Bus e metro gratis: ecco in quali giorni

Per quanto riguarda il tpl, ci saranno quattro giornate - 8, 11, 18 e 24 dicembre - in cui si potrà viaggiare completamente gratis su tutti i bus, le metro e i tram. Tre linee verso il centro saranno gratis invece per tutto il periodo 8 dicembre-8 gennaio: la 100 (elettrica) e le nuove 'Free 1' (da Termini a Via del Tritone) e 'Free 2' (da Piazzale dei Partigiani a Via del Corso) dalle 9 alle 21, con frequenza di 10 minuti. Le tre linee portano verso il Centro Storico partendo da tre parcheggi e prevederanno agevolazioni tariffarie: Free 1, parcheggio Termini; Free 2, parcheggio Partigiani; Linea 100, parcheggio Villa Borghese.

Inoltre saranno potenziate le linee metropolitane e bus verso il centro e verso i centri commerciali tra le 10,30 e le 20,30 dei giorni festivi e in tutti i fine settimana sempre tra l'8 dicembre e l'8 gennaio. Chi non vorrà prendere l'autobus o la metro avrà alternative a prezzi agevolati: è previsto infatti per tutto il mese di dicembre lo sconto del 50% su taxi e Ncc a tutti i residenti maggiorenni, mentre i disabili viaggeranno gratis. Infine, durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta con iniziative promozionali che spingeranno nelle intenzioni sempre più cittadini a provarli e utilizzarli.