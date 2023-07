Roma, a fuoco bus della linea aeroporto-stazione di Ciampino (foto Sciurba)

di Luciano Sciurba - A Ciampino, territorio del comune di Roma, una chiamata di soccorso è giunta alle 12.15 alla Centrale della Polizia Locale di Ciampino (arrivata per errata ricognizione del territorio del numero di emergenza) per un bus della linea aeroporto stazione avvolto dalle fiamme. Esattamente all'ingresso di via di Ciampino, di fronte all'entrata della sorgente Appia e alla ex area del campo nomadi "La Barbuta".

Alle 12:20 la Municipale di Ciampino arrivava comunque sul posto a pochi minuti dall'allarme. Presente anche il comandante Roberto Antonelli ed iniziava la messa in sicurezza dell' area in collaborazione con i Carabinieri della Tenenza di Ciampino per la loro competenza territoriale. Alle 12:35 lo spegnimento definitivo è stato portato a termine da parte dei vigili del fuoco , giunti con due autobotti. Mentre solo alle 12:50 arrivava sul posto la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ormai ad operazioni ultimate. Il traffico è stato chiuso dalla Municipale di Ciampino con l'ausilio dei carabinieri per permettere l'intervento dei pompieri.

Quella zona è proprio a ridosso dell'ex campo rom della Barbuta dove il Comune di Roma vorrebbe mettere gli autodemolitori della capitale.

Un residente della zona fermo in fila sulla via Appia Nuova in direzione Ciampino ha dichiarato: "Se già oggi per l'incendio del bus terminal dove c'erano anche dei passeggeri a bordo che sono stati fatti scendere dalla conducente, una donna 49enne. La Polizia Locale di Roma Capitale è arrivata dopo circa mezz'ora; mi chiedo se metteranno gli autodemolitori della capitale se succede qualche incendio o altre emergenze quanti ritardi potrebbero esserci nei soccorsi. Ringrazio la Polizia Locale di Ciampino che è intervenuta dopo pochi minuti ed i Vigili del Fuoco di Marino e del Tuscolano Secondo, che hanno limitato i danni. E soprattutto in pochi minuti permesso di spegnere le fiamme e riaprire la strada visto che si erano già creati ingorghi pazzeschi