Prima un bus va a fuoco in periferia, poi finiscono tra le fiamme un mezzo dell'Ama e un appartamento. Tra martedì e mercoledì ci sono state ore molto impegnative per i pompieri della Capitale. Mezz'ora circa dopo mezzanotte le squadre 10/A e AB/10 del distaccamento della Rustica sono intervenute sulla A24 (in direzione Roma Centro), all'altezza dell'area di servizio della Rustica, per l'incendio di un autobus fuori servizio. Le fiamme (secondo quanto appurato da vigili del fuoco e agenti della polizia di Stato, intervenuti sul posto) hanno interessato il vano motore e le ultime file di sedili dell'automezzo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Intorno alle sei di ieri mattina, nuovo intervento dei vigili del fuoco con due mezzi, per le fiamme divampate in un compattatore dell'Ama in Via Giovanni Battista Scozza. Anche qui, nessun ferito. Passano pochi minuti e verso le 6,15 arriva una nuova chiamata alla centrale operativa dei pompieri. Questa volta a precipitarsi verso Pietralata sono due squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala, un'autobotte e il Ta 6, un mezzo speciale che permette di intervenire in situazioni complesse con dispositivi di respirazione. Qui il rogo è divampato in via della Magnetite 30 in un appartamento al primo piano di una palazzina di quattro. Le fiamme hanno interessato il solo vano cucina.

Nel caso dell'incendio di Pietralata ci sono due intossicati: si tratta di due persone anziane che erano in casa e che sono state affidate alle cure del 118 per un controllo. Al termine dell'intervento i vigili del fuoco hanno potuto appurare che l'appartamento non ha subito alcun danno strutturale. Sul posto, anche i carabinieri. Fiamme anche all'Eur: una palazzina di 8 piani è stata evacuata in via della Badia di Cava. Il rogo aveva prodotto un denso fumo.