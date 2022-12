Roma, auto a fuoco sulla Tangenziale est: le fiamme divorano la vettura, il video choc

Un'auto in fiamme sulla tangenziale est di Roma. Un filmato diffuso su Welcome to Favelas documenta quanto sta accadendo sulla strada ad alto scorrimento della capitale. Un passeggero di una Renault, riprende l'incendio dell'auto che brucia, ferma ai lati della strada; si tratta di una Panda divorata dal rogo, mentre un operatore delle forze dell'ordine fa transitare le vetture sul lato opposto della Tangenziale.

Torino, auto con quattro ragazzi si schianta contro un muro e prende fuoco: 18enne muore carbonizzato

Ignote le cause

L'incidente da quanto si capisce vedende il navigatore Gps a bordo di chi sta riprendendo è avvenuto a poche centinaia di metri dallo svincolo per Portonaccio, nella carreggiata diretta in centro. Al momento non ci sono notizie sulle cause del rogo o sulla presenza di feriti.