Roma, è allarme cinghiali lungo le strade della Capitale. Come difendersi? I consigli dell'esperto Andrea Lunerti

L’ultimo avvistamento risale allo scorso 25 Dicembre. Nella giornata di Natale, una coppia di cinghiali, passeggiava lungo le strade della Capitale. «Per poco non mi sono sono schiantata contro i cinghiali a passeggio sul Lungotevere», ha scritto la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino, su Twitter, con un video dove si vedono due grossi ungulati intenti a camminare nei pressi del carcere di Regina Coeli. Da Natale a Santo Stefano. Dalle strade del Lungotevere ai marciapiedi di Monteverde. Anche qui, tre giorni fa, due cinghiali sono stati immortalati mentre passeggiavano a pochi metri dall’entrata del nosocomio romano San Camillo-Forlanini.

Roma, cinghiale investito e ucciso di notte in via Cortina d'Ampezzo: è ancora emergenza

L’infiltrazione dei cinghiali preoccupa i romani e tra i residenti cresce la paura per la presenza degli animali in diversi quartieri della Capitale (anche nelle zone centrali, ndr). Una “convivenza che ha messo a dura prova la pazienza di molti abitanti, oltre al serio e concreto rischio per l’incolumità di giovani ed anziani. Ma come bisogna comportarsi in caso di avvistamento? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Lunerti, naturalista ed esperto zoofilo che si occupa della sicurezza uomo e animale.

Nelle ultime settimane gli avvistamenti sono stati numerosi. Come dobbiamo comportarci quando "incontriamo" uno o più cinghiali?

"Se siamo a piedi, in uno spazio aperto, non abbiamo nulla da temere. Se possibile, non dobbiamo intralciare in nessun modo il loro passo. Al contrario, se questo non è possibile, in quanto ci troviamo a percorrere la stessa strada, ma in direzioni opposte, possiamo scansarci in maniera disinvolta e lasciarli passare senza emettere grida, atteggiamenti minacciosi e soprattutto non muniamoci di bastoni o pietre, meglio non risvegliare la loro memoria atavica che ricorda molto bene il nostro passato di preistorici cacciatori. Se siamo in auto, rallentiamo e lasciamo che il branco si diriga lontano dalla carreggiata e accertiamoci che sia transitato tutto, attendendo almeno un minuto dopo l'ultimo individuo. Non usiamo segnali acustici, potremmo spaventarli mettendo in pericolo altri automobilisti. Non scendiamo mai dall'auto, soprattutto se ne abbiamo accidentalmente investito qualcuno. Segnaliamo la sua presenza con gli appositi segnalatori luminosi e contattiamo tempestivamente il numero unico di emergenza 112."

Perchè aggrediscono? Sono più aggressive le femmine oppure i maschi?

"Raramente i cinghiali attaccano deliberatamente senza motivo, di norma solo se costretti. Le femmine sono solite attaccare a suon di morsi, aprendo la bocca ed inseguendo il mal capitato. Possono inferire ferite molto serie, ma i maschi adulti sono i più lesivi in quanto possiedono zanne poste ai lati della bocca, affilatissime, che usano per infliggere profondi tagli considerando la potenza dei muscoli del collo, persino le tigri e i lupi evitano questi ultimi preferendo cacciare soggetti giovani e le femmine.

Le femmine sono decisamente le più aggressive, soprattutto se hanno i piccoli ancora non completamente in grado di seguirle. I maschi lo diventano soltanto nei periodi di estro delle femmine - solitamente tra Ottobre e Gennaio - quando addirittura la loro cute si ispessisce per affrontare i loro brutali combattimenti (la cosiddetta armatura, ndr). Può capitare di assistere accidentalmente ai rituali di accoppiamento ed è bene tenersi alla larga, soprattutto nelle attuali circostanze di affollamento i maschi sono particolarmente suscettibili con qualsiasi intruso."

Perchè arrivano in città?

"La cattiva gestione dei rifiuti nelle città rappresenta una preziosa risorsa alimentare e il cinghiale è per natura un mammifero opportunista - purtroppo, in questo momento in soprannumero - quindi alla ricerca disperata di ogni nuova fonte alternativa di cibo."

Un emendamento alla Manovra - presentato da alcuni esponenti di Fdl - propone l’abbattimento dei cinghiali e della fauna selvatica. Sarà consentito di sparare a chi possiede una licenza di caccia. In caso di positività alle analisi igienico - sanitarie i cinghiali abbattuti potranno essere mangiati. “Il piano straordinario per la gestione della fauna selvatica” può rappresentare una soluzione?

"Assolutamente no, forse si riuscirà a limitarne la presenza in centro urbano, ma lo squilibrio della specie ha raggiunto livelli troppo alti e va affrontato ristabilendo i preziosi equilibri naturali, limitando il più possibile l'accesso alle risorse agricole e salvaguardando i vertici delle catene alimentari in questo caso rappresentate soprattutto da orsi e lupi."

Quali sono le strategie per arginare il fenomeno cinghiali nella Capitale?

"Una migliore gestione dei rifiuti e l'utilizzo di dissuasori naturali porterebbe immediatamente i cinghiali a spostarsi nelle campagne, ai margini della città, dove sicuramente le operazioni di controllo risulterebbero meno laboriose e pericolose."