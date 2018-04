Roma, abiti usati e scarpe per i mercatini: «Cassonetti assaltati, situazione insostenibile»

Ad Albano il comitato cittadino per la salute pubblica, segnala una situazione di degrado dei contenitori degli abiti usati di via del Mare nella frazione di Pavona. «Tutti i giorni troviamo i contenitori della Humana danneggiati e cannibalizzati - dice Marco Moresco, segretario del comitato cittadino - in centro e nelle zone rurali».



Vengono sottratti abiti e scarpe «dai numerosi stranieri ospiti del centro di accoglienza della vicina Santa Palomba, frazione di Pomezia. Una situazione insostenibile, li assaltano per rubate gli abiti più nuovi e per cercare eventuali altri oggetti lasciati dentro ai contenitori. Migliaia di questi capi usati trafugati finiscono poi nel mercato nero della vendita di abiti usati».

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA