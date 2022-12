Roma, il cartellone choc dell'agenzia funeraria del Comune: «Se non superi il pranzo di Natale, noi ci siamo»

«Se non superi il pranzo di Natale, noi ci siamo». Recitano così i tantissimi cartelloni pubblicitari affissi tra le strade di Roma, in tutti i quartieri da nord a sud della Capitale. La sorpresa è che non si tratta di uno slogan ideato da Taffo, la prima agenzia di servizi funebri che tra social e pubblicità in strada ha cambiato il modo di fare comunicazione intorno ai defunti. Gli ideatori sono i responsabili della Funeraria Roma Capitale, una società che fa capo all'Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. Ma mentre ai primi ormai ci si è quasi abituati, i romani sono rimasti sorpresi che questa ironia arrivi - anche se indirettamente - dal Comune di Roma. Ma non c'è nessun errore: lo slogan è anche sulla pagina Facebook di Funeraria Roma Capitale.

Il funerale a mille euro

Sul manifesto degli alberi, un cespuglio e una bara stilizzata. Il prezzo? Per un funerale «full service a soli 1.100 euro». Il numero indicato sulla locandina rimanda al sito web, e nella sezione "Chi siamo" si legge: «Le Onoranze Funebri Comunali (A.M.A) svolgono l’attività di funerali a Roma e in altre località italiane ed estere. L’azienda di servizi funebri si caratterizza per la qualità dei servizi e la trasparenza delle tariffe inferiori alla media. A.M.A. Servizi Funebri Comunali dispone di un parco vetture moderno e attrezzato per il trasporto del feretro in qualsiasi località, questi vengono effettuati con vetture Mercedes in Italia e all’Estero. È possibile, nei casi richiesti, organizzare anche il trasporto con cavalli o carrozze». Insomma, nessun errore. Ma mentre i più giovani ormai sono abituati a "spot" di questo tipo, con uno black humor più evidente, agli anziani quel cartellone non è prorprio andato giù.