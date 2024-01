Mercoledì 10 Gennaio 2024, 06:46

In via Portuense, in un trilocale, ci abitano già due studenti. Sono due venticinquenni stranieri. La camera rimanente (con letto matrimoniale) viene messa in affitto a 900 euro al mese. Un po' meno (750 euro al mese) per una simile soluzione in piazza Annibaliano. Secondo uno studio di Immobiliare.it, a crescere di più nell'ultimo anno, sono stati gli affitti per gli universitari di Pigneto, San Lorenzo e Casal Bertone: +14%, con una pigione che si attesta sui 462 euro al mese. Boom (del 12%) anche per Monteverde, Gianicolense, Colli Portuensi e Casaletto, con un prezzo medio di 521 euro. Le zone più care, comunque, restano Parioli e Flaminio (quasi 600 euro al mese per un letto singolo), e poi Prati, Borgo, Mazzini e delle Vittorie (poco più di 556 euro al mese).

Affitti brevi, aumento cedolare secca dal 21% al 26%: ecco quanto peserà per le famiglie

LE STANZE

LA PROPOSTA

Laziodisco, l'ente regionale per il diritto allo studio, mette a disposizione tremila posti letto. Stanze singole, doppie, monolocali, bilocali, appartamenti con più camere. I fuorisede possono usufruirne partecipando ai bandi pubblici: un'occasione per evitare che si incappi in truffe o che si arrivi a cifre d'affitto insostenibili. Tra gli annunci che circolano in rete ce n'è anche uno che cerca di convincere le nuove matricole a prendere una stanza a 740 euro a un centinaio di metri in linea d'aria dal Serpentone di Corviale. Molto più del costo medio di soluzioni che si possono trovare in zone molto più blasonate e centrali, come invece sono Parioli e Prati. Le ultime strutture universitarie la Regione la ha inaugurate proprio negli ultimi tre mesi dell'anno. Il 21 settembre a Tor Vergata, il 23 ottobre a Ostia e il 7 dicembre il Camplus di via Antonio Toscani: in questo caso, sono stati messi a disposizione 99 posti letto a Monteverde, a pochissima distanza dall'ospedale San Camillo, Trastevere e testaccio.

L'amministrazione Rocca, spiega l'assessore all'Università Giuseppe Schiboni, sta lavorando per «aumentare il numero dei posti letto messi a disposizione nelle residenze universitarie del Lazio: l'idea è arrivare ad averne alcune centinaia in più entro quest'anno». Ma il nuovo governo regionale sta lavorando anche su un piano di housing universitario che coinvolga anche gli altri Comuni dell'area metropolitana romana. In sostanza, precisa l'assessore, l'idea è di «mettere a disposizione alcuni appartamenti nelle zone che sono già facilmente accessibili con i mezzi pubblici» e che comunque si trovano fuori città.

I TERRITORI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mirino, dunque, zone come quelle di Aprilia, Tivoli, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino e gli altri Comuni dei Castelli Romani che possono contare su collegamenti continui soprattutto su ferro e che possano portare in poco tempo direttamente nel cuore delle cittadelle universitarie della Capitale. «L'idea è quella di non avere cattedrali nel deserto ma di coinvolgere i territori - prosegue Schiboni - Il 2024 sarà l'anno della creazione della rete territoriale e delle soluzioni individuate vicino alle sedi universitarie. Compatibilmente con le risorse finanziarie, poi, l'intenzione è di aumentare i buoni per l'affitto. Siamo consapevoli che, nel mercato privato, è difficile trovare soluzioni a prezzi accessibili».