Roma, l'8 marzo iniziative gratutie per la prevenzione della donna

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, diverse strutture sanitarie pubbliche e private della Capitale organizzano iniziative gratuite per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della salute femminile.

Prevenzione gratuita al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Il Poliambulatorio Campus Bio-Medico di Porta Pinciana ha organizzato un'iniziativa di prevenzione gratuita in occasione della Giornata internazionale della donna. L'8 marzo, dalle 8.30 alle 14, saranno disponibili su prenotazione pap-test ed esami ematici tiroidei per le pazienti del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e per le pazienti coinvolte nelle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione promosse da AS Roma e altre strutture sanitarie romane.

Durante la giornata, saranno presenti Emanuela Testa e Giada Pellegrino Cimò, giocatrici della Primavera Femminile di AS Roma, per sostenere e sensibilizzare sul tema della prevenzione della salute femminile. In caso di esito positivo al pap-test o valori alterati negli esami ematici tiroidei, il personale medico del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico offrirà alle pazienti una visita specialistica di controllo gratuita.

Il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Carlo Tosti, ha sottolineato l'importanza della prevenzione per la salute delle donne, specialmente considerando che molte hanno rimandato i controlli a causa della pandemia di Covid-19. L'AD e Direttore generale della Fondazione, Paolo Sormani, ha aggiunto che l'iniziativa si inserisce in un più ampio impegno del Policlinico per la salute femminile, che comprende altre iniziative come la pedalata Bicinrosa, gli screening di Ottobre Rosa e corsi di prevenzione ginecologica.

Questa iniziativa mira a sensibilizzare e proteggere la salute delle donne, offrendo loro la possibilità di accedere a controlli preventivi importanti per la diagnosi precoce di patologie.

Le iniziative della Asl Roma 3.

L'Asl Roma 3 ha organizzato diverse iniziative in occasione dell'8 marzo, giornata dedicata alle donne e al loro benessere.

Presso la Casa della Salute a Ostia, situata lungo il Lungomare Paolo Toscanelli, si terrà la terza edizione dell'evento "La cura come Maternage" dalle ore 9 alle 17. Durante questa giornata sarà possibile accedere direttamente senza necessità di prenotazione. Le donne potranno usufruire di vari servizi, tra cui screening della cervice uterina, vaccinazione anti HPV, consulenze psicologiche e test per l'epatite C. Sarà un'opportunità importante per prendersi cura della propria salute e ricevere informazioni e supporto.

L'iniziativa si pone l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della salute femminile e promuovere la prevenzione e la cura delle patologie che riguardano specificamente le donne.

Siamo certi che questa giornata sarà un momento prezioso per tutte le partecipanti e un passo importante verso una maggiore consapevolezza e tutela della salute delle donne.

Apertura del "Centro di Senologia" di Villa Margherita.

Il Centro di Senologia di Villa Margherita apre le sue porte alle donne per offrire visite di controllo gratuite. La Clinica Villa Margherita, situata in viale di Villa Massenzio, ha inaugurato il suo centro di Senologia con l'obiettivo di promuovere la prevenzione e la cura delle patologie mammarie. La dott.ssa Carla Campanella, medico oncologo e coordinatrice del centro, ha sottolineato l'importanza della salute femminile e la necessità di offrire percorsi completi e di qualità per la prevenzione del tumore alla mammella.

L'open day dell'8 marzo permetterà alle donne di tutte le età di ricevere informazioni utili su come affrontare e prevenire la malattia. Il Centro di Senologia offrirà una vasta gamma di servizi, tra cui visite ginecologiche, controlli della fertilità di coppia, consulenze ostetriche e molto altro ancora. Dal 8 marzo in poi, il centro sarà operativo tutte le mattine per visite urgenti senza necessità di prenotazione.

Per prenotare una visita e conoscere i dettagli dell'open day dell'8 marzo, è possibile visitare il sito web della clinica al seguente link: https://clinicavillamargherita.it/it/giornorosa/.

Servizi gratuiti e prevenzione con MOVI.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si terrà venerdì 8 marzo, il MOVI Roma Metropolitana, insieme alle associazioni del territorio e la Farmacia Granai di Nerva, con il patrocinio del Municipio VIII, organizzerà diverse iniziative per sensibilizzare sulla violenza sulle donne.

La giornata inizierà alle 12 con l'inaugurazione di una panchina rossa in Largo Piero Bargellini, simbolo contro la violenza di genere, seguita dalla piantumazione di un albero di mimosa. Saranno presenti anche le autorità locali.

Dalle 13,30 alle 18,30 sarà possibile partecipare a vari servizi gratuiti a favore di donne e mamme: sarà attivo il servizio del farmaco sospeso presso la Farmacia Granai di Nerva, ci sarà uno stand della solidarietà per raccogliere fondi a favore dei bambini nati prematuri, e saranno disponibili momenti di ascolto e prevenzione gratuiti su appuntamento. Inoltre, per tutto il mese di marzo, sarà possibile visitare una mostra permanente di opere contro il femminicidio curata da Mosaicofficina. Per maggiori informazioni e per prenotare un momento di ascolto e prevenzione, è possibile contattare il numero 3386587734. Un'importante giornata per sensibilizzare e combattere insieme la violenza sulle donne.