2 giugno, dalle chiusure al traffico ai divieti di sosta e le deviazioni dei bus a Roma

Spostarsi a Roma il 2 giugno - Come funziona la viabilità e il trasporto pubblico a Roma durante la festa del 2 giugno? Ecco un piccolo vademecum per muoversi nella Capitale.

Le celebrazioni del 2 giugno avvengono in centro, nell’area dei Fori Imperiali con la consueta parata alla presenza delle più alte cariche dello Stato. A precedere la tradizionale Cerimonia Celebrativa, ci sarà la deposizione di una corona d’alloro alla Tomba del Milite Ignoto.

🔴 Sono programmate chiusure al traffico e deviazioni per alcune delle linee di bus che servono la zona centrale della città. Sempre sul fronte della viabilità, divieti di sosta già dalle 14 del primo giugno tra Caracalla, Porta Capena, il Circo Massimo, Bocca della Verità, Teatro Marcello e piazza Venezia, il Quirinale, via Cavour, via di San Gregorio.

TG Mobilità ore 14,30 pic.twitter.com/v9xtbXA3dQ — Roma Mobilità (@romamobilita) June 1, 2023

LE CHIUSURE

Da trenta minuti dopo la mezzanotte di venerdì 2 giugno, via dei Cerchi sarà chiusa al traffico.

Dalle 5 le mattino, le chiusure scatteranno su via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia (eccetto la porzione di carreggiata compresa tra via del Plebiscito/via del Corso/via Cesare Battisti), piazza d'Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, (tratto compreso tra Porta Capena e viale di Porta Ardeatina).

Dalle 7, le chiusure al traffico interesseranno anche l'ultima porzione di piazza Venezia, via Cesare Battisti e via IV novembre e dalle 7,30, sempre del 2, ci saranno ulteriori chiusure sulle strade attorno al Quirinale, compresa via Nazionale (tra via Milano e via Ventiquattro Maggio).

Dalle 13.30 verrà effettuata la progressiva riapertura delle strade ad eccezione di via dei Fori Imperiali che resterà chiusa per pedonalizzazione festiva fino alla mezzanotte, con conseguente deviazione su itinerario festivo delle linee: 51, 75, 85, 87 e 118.

Gli autobus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello saranno temporaneamente soppressi mentre per 32 linee (3Nav, C3, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792, 916F) scatteranno misure di limitazione o deviazione dei percorsi.

In particolare, da inizio servizio alle 13,30, le deviazioni interesseranno le linee 3Nav, C3, H, 30, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792, 916F.

Dalle 7 e sempre fino alle 13,30, le linee interessate da provvedimenti saranno: 40 e 64.

I bus delle linee 46, 190F e 916F fino alle 13,30, effettueranno capolinea in via degli Astalli.

La linea 60 effettuerà capolinea a piazza dei Cinquecento, la 80 a piazza Barberini e la 781 a Monte Savello. Capolinea a Monte Savello anche per le linee 44, 715 e 716.

Da inizio servizio, sarà chiusa la stazione Colosseo della Metro B.