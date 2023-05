Mercoledì 17 Maggio 2023, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 12:39

Sulla piazza romana sono tornati i falsari. Gente che riesce a piazzare migliaia di euro fasulli. Proprio come è accaduto l'altra notte dove un uomo è stato raggirato con soldi finti per una compravendita di un orologio Rolex. Una vicenda culminata con la vittima malmenata e investita da un'auto. È accaduto in via Gallia a San Giovanni. Un romano di 40 anni aveva messo in vendita il suo orologio tramite una bacheca d'Internet.

L'influencer Giuseppe Barboni finisce a processo: «Dammi i soldi o sei finito». Pretendeva di lavorare in Vaticano

LA CIFRA

LA MAZZETTA

LA RAPINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il costo dell' orologio da polso e' di una cifra ragguardevole: 10.000 euro. Il proprietario dell'orologio è stato contattato da due persone che si sono dette disposte a comprarlo in contanti. Ecco, quindi, che è scattato l'appuntamento in via Gallia per la compravendita.I banditi si sono incontrati con l'uomo che al polso portava il Rolex. I due si sono finti molto disponibili per l'acquisto. E così i truffatori hanno preso l'orologio prezioso, definendosi e comportandosi da veri esperti. Non c'era dubbio, quindi, che si trattava di un Rolex originale. Quindi è scattata la vendita. Il 40enne ha ceduto il suo orologio e ha messo in tasca un rotolo di soldi dato dai compratori.Ad un certo punto il truffato ha preso i soldi in contanti e si è reso conto che quella mazzetta di soldi era completamente falsa. Ha provato a vedere la filigrana ma senza riuscirci. Insomma non c'erano dubbi che era stato raggirato. Il 40enne, a quel punto, è salito sul suo scooter e si è messo all'inseguimento dei due malviventi. Li ha raggiunti ma è stato speronato ed è caduto in terra.Poi, quando ormai i truffatori erano lontani, ha chiamato il numero d'emergenza 112. Dopo pochi minuti sono accorse alcune auto della polizia ed anche un'ambulanza del 118. I due ricercati ora devono rispondere anche del reato di rapina considerato che hanno investito la vittima. L'uomo truffato ha rifiutato di farsi portare in ospedale. È stato visitato dai sanitari sul posto. Il medico ha riscontrato un forte choc, alcuni graffi per l'investimento, ma le sue condizioni di salute sono risultate buone. I soldi sono stati sequestrati e gli agenti avrebbero già un identikit dei malviventi.Intanto ieri pomeriggio un uomo è stato rapinato di un orologio del valore di circa 25 mila euro. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 18 nella zona del quartiere Prati. Tre persone su due scooter si sono affiancate a un'autovettura e, dopo aver puntato una pistola, hanno portato via il prezioso orologio al conducente prima di darsi alla fuga. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Prati.