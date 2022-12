Rocca Priora, cadavere di un uomo trovato in appartamento: indagano i carabinieri

A Rocca Priora, in una abitazione all'ultimo piano in via del Sassone 13, un cittadino albanese di 48 anni è stato trovato morto in tarda mattinata dai suoi familiari, la moglie e tre figli piccoli. Da una prima ricostruzione, sembra sia stato picchiato selvaggiamente da uno o più aggressori, che sarebbero poi fuggiti. Stanno indagando i Carabinieri della stazione di Rocca Priora, della compagnia di Frascati e del nucleo investigativo del Gruppo di Frascati che stanno svolgendo ancora i rilievi sul posto. La strada per ora è chiusa al transito per permettere il regolare svolgimento delle indagini.