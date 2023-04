Roberto Spada, il boss "influencer" rassicura i suoi follower sui social dopo la notifica di sfratto: «Siamo ancora a casa, il solito teatrino»

Sorride, abbracciato alla moglie Elisabetta, e su Facebook rassicura i suoi fan con un selfie. Proprio come un influencer. Solo che lui è Roberto Spada, boss di spicco della criminalità del litorale romano e già condannato, tra l'altro, per il reato di violenza privata aggravata dal metodo mafioso per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi. Dopo la notifica di sfratto della casa popolare che abitava abusivamente dal 2006, il boss scrive un post sul suo profilo Facebook per chiarire i fatti: «È tutto ok, siamo ancora a casa e, insieme andremo avanti. Qualche guaio? Certo! Ma so che, chi vive ella periferia, sa di cosa parlo. Un bel teatrino come sempre dai».

Roberto Spada, sequestrato l'appartamento abusivo a Ostia: per 23 anni non ha mai pagato luce e gas

Lo sfratto

L'indagine dei carabinieri, su delega della procura, ha permesso di accertare che la casa popolare di via Guido Vincon 27 a Ostia era stata occupata abusivamente - dopo uno scambio in passato con un'altra occupante abusiva - nel 2006: lui e la moglie hanno accumulato un debito col Comune di Roma di 43 mila euro, in pratica indennità di occupazioni non versate, e di altri 11 mila euro verso la società dell'energia elettrica. Ma lui smentisce tutto: «Chi vive nella periferia, sa di cosa parlo: CONTRATTO DI LOCAZIONE INESISTENTE!

Ovviamente avevo un contratto Acea e pagavo regolarmente le bollette (non le pubblico ma le consegnerò agli avvocati). Inviavo soldi con bollettini emessi da me, per affitto (documentabili). Oltre al danno la beffa, anzi ulteriore danno: è stato scritto il nome di mio figlio, MINORE, per un fatto accaduto.. VIOLAZIONE DEONTOLOGICA.. LUI sta affrontando, grazie a Dio, una messa alla prova in un ambiente sicuro. Rassicuro chi ci vuole bene, so che siete in tanti».



I commenti di solidarietà

E infatti sul suo profilo social arrivano centina di commenti di solidarietà: «Forza Roberto tutto passa, i leoni come noi non si arrendono mai», «Non mollà, sei forte», «Ormai ti hanno preso de punta, stai tranquillo». Non è la prima volta che il boss di Ostia utilizza i social per dire la sua in merito a fatti di cronaca che lo vedono protagonista. Come all'epoca della famosa testata a Piervincenzi: anche in quell'occasione Spada commentò sui social. E come allora, anche oggi, centinaia i commenti in suo favore e contro la stampa e le forze dell'ordine. «Quando c'è vo ce vo», «Hai fatto bene», «Giornalisti terroristi».

Il boss influencer

Il boss influencer infatti ha un'intensa vita social: un profilo Facebook e Instagram "Roberto Spada ghetto" con più di 1.900 follower. Ma è anche su TikTok dove fa balletti, pubblica reel e stories e condivide le foto con i figli, "er roccia", "er caciara", "er tempesta": il suo clan. E poi gli allenamenti nella palestra di boxe, i selfie al mare, le didascalie dove cita i suoi cantanti preferiti: Eros Ramazzotti che come lui è "nato ai bordi di periferia". E sullo sfondo sempre la sua Ostia. Come un vip che si rispetti con i suoi follower condivide tutto. Anche le sentenze. Come quando nel dicembre 2022 commentava: «Un ergastolo ostativo quasi scampato...arriva na mezza libertà ... Tante delusioni... Da persone che non ti aspettavi assolutamente». Ora quest'ultimo post che sa tanto di smacco, con centinaia di like.