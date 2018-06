Roma, l'Asl Rm5 ripristina il servizio prelievi di Vicovaro e l'ambulatorio ginecologico di Subiaco

Torna in funzione il servizio prelievi a Vicovaro così come sarà riapert, per due giorni al mese, l'ambulatorio ginecologico di Subiaco con un contatto diretto e costante con il reparto di ostetricia e ginecologia di Palestrina. A darne notizia, l'Azienda sanitaria Asl Rm5 che rimette in funzione due importante servizi per il territorio. «Tutto ciò - fa sapere l'azienda - è stato possibile grande all'impegno, la disponibilità e alla dedizione dei direttori, dei responsabili, dei professionisti e degli operatori». Il servizio prelievi tornerà attivo nel presidio di Vicovaro Largo Cesare Battisti e a partire da luglio, i prelievi verranno effettuati il secondo lunedì ed il quarto lunedì di ogni mese dalle ore 8.00 alle ore 10.00. Tale servizio è rivolto ai soggetti ultrasessantacinquenni esenti ticket per patologia, invalidità civile, servizio, lavoro, di guerra e reddito.



L'ambulatorio ginecologico a Subiaco, invece, tornerà a lavorare nell'ospedale Angelucci presso il quale due volte al mese (martedì alterni suscettibili di variazioni) sarà possibile effettuare ecografie e visite ostetriche e ginecologiche e tutti i controlli relativi alle patologie cervico-vaginali. Le prenotazioni potranno effettuarsi tramite il Cup dell'ospedale o direttamente in ambulatorio. Infine è stato attivato un servizio di contatto diretto con il reparto di Ostetricia dell'ospedale di Palestrina.

Sabato 30 Giugno 2018



