Venerdì 14 Giugno 2024, 06:20

Un tavolo tra attività commerciali e Comune per rendere più efficiente la raccolta dei rifiuti. Questo l'obiettivo del protocollo di intesa siglato ieri dall'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e dal direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, con le rappresentanze romane delle associazioni di categoria di commercianti ed esercenti. L'accordo prevede in primo luogo maggiori controlli sul pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) da parte di Ama. Che si impegnerà a vigilare su strade e piazze con le maggiori criticità. Mentre le associazioni di categoria eserciteranno un'attività di sensibilizzazione sui propri associati per spiegare come conferire i rifiuti delle loro attività, così da migliorare l’efficienza della raccolta, anche in vista del Giubileo. Un’intesa che si basa sul reciproco interesse dei soggetti firmatari a migliorare il decoro degli spazi pubblici cittadini, anche in previsione dell’inizio dell’Anno Santo che, secondo le stime, porterà nella Capitale circa 30 milioni di pellegrini nel complesso. Di fatto, un Municipio ulteriore (da circa 200mila persone al giorno) che si andrà ad aggiungere ai 15 già esistenti a Roma.

IL PROGETTO

L'accordo prevede un progetto sperimentale per creare punti di raccolta (domus ecologiche o contenitori) all'esterno dei locali. Ma anche dell’individuazione da parte dei commercianti di appositi locali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sul modello di quanto avviene già in alcuni rioni come Trastevere. Per l'assessora Alfonsi, «è nell'interesse di tutti che Roma superi bene l'impatto del Giubileo». Mentre per il presidente di Ama Bruno Manzi «dobbiamo fare in modo che quello previsto per il Giubileo non sia eccezionale ma l'ordinario modo con cui la nostra azienda e la città sarà in grado di rispondere a una richiesta planetaria di Roma».

I COMMENTI

Soddisfatto dell’accordo anche il vice presidente di Unindustria Roma, Giovanni Turriziani («finalmente siamo trattati come parte attiva del processo») e il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard, secondo cui «il tema del decoro urbano e della raccolta dei rifiuti per noi è essenziale».

Mentre per il presidente di Confesercenti Roma, Valter Giammaria, l'appuntamento del Giubileo deve diventare «un punto di partenza». A firmare l’accordo, come detto, anche il presidente di Cna Roma, Maria Fermanelli, («sentirci interlocutori riconosciuti è molto importante») e quello di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo. che ha dichiarato: «Tutte le attività di vicinato, se non ci sono decoro e sicurezza, non funzionano». Infine, per il dg di Federlazio, Luciano Mocci, «il protocollo è importante per la città, che ha bisogno di recuperare e migliorare dal punto di vista del decoro e della vivibilità».