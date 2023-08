Rifiuti abbandonati nel Parco Regionale dei Monti Simbruinui

L’inciviltà ambientale continua a regnare sovrana nel vasto territorio del Parco Regionale dei Monti Simbruini, a nord est della Capitale. Nella più grande area protetta della Regione Lazio che parte dalla Valle dell’Aniene, dalla cittadina di Subiaco ed è a cavallo delle province di Roma e Frosinone, il territorio montano continua ad essere deturpato dall’abbandono incontrollato dei rifiuti. Buste e bottiglie di plastica, contenitori di vetro, ormai ogni genere di immondizia si abbandona ai margini della strada o nei vasti altopiani, comprese le aree di pic - nic. A denunciare nuovamente il fenomeno è lo stesso Parco dei Monti Simbruini che ha pubblicato sulla sua pagina di facebook le emblematiche foto del degrado lasciato da chi frequenta l’area protetta. « Un segno di grande inciviltà - dice Carlo Di Cosmo, il direttore del Parco – che stiamo combattendo da anni con cartelli, annunci sul sito e sulle pagine social, cercando di educare chi frequenta queste stupende montagne ma sprofondiamo nello sconforto quando vediamo certe cose, figlie sicuramente di un turismo selvaggio mordi e fuggi che non ha rispetto della natura ». Le foto pubblicate questa volta riguardano il territorio di Vallepietra e quello di Trevi Nel Lazio, ma il fenomeno è generalizzato e tocca l’intera area protetta: « Oggi sono foto di un’area dello stupendo borgo di Vallepietra e di Trevi - continua il direttore – ma troviamo distese di rifiuti e addirittura discariche di vecchi manufatti e mobili anche nel territorio di altri Comuni» . Un comprensorio montano molto vasto quello del Parco Regionale dei Monti Simbruini, che parte da Arsoli, continua con l’altopiano di Cervara e Campaegli, passa per Subiaco con Monte Livata, per arrivare alla gola dove scorre il fiume Aniene e prosegue verso Jenne e Vallepietra e le sue cascate, per sconfinare poi in provincia di Frosinone a Trevi nel Lazio e a Filettino. « Un comprensorio di assoluta bellezza – conclude il direttore Di Cosmo – amato e rispettato da migliaia di escursionisti ma gli incivili purtroppo sono ancora tanti. Sanzionare i vandali ambientali è difficile come ha ricordato più volte il responsabile dei ranger, occorre infatti coglierli sul fatto ». Il comandante dei guardiaparco non è nuovo a denunciare il degrado lasciato dai pseudo turisti, lo ha fatto questo inverno dopo che qualcuno aveva lasciato cumuli di rifiuti sul candido manto nevoso di Monte Livata e li aveva invitati a non venire più, a restare a casa. Ma evidentemente i soliti incivili non hanno ascoltato il messaggio e l’immondizia e il degrado sono tornati sui verdi prati dei Monti Simbruini. « Con l’estate arriva tanta gente e arrivano tanti incivili – dice Alberto Dominici responsabile dei ranger – se uno va nel bosco non può pensare di trovare il cassonetto, i rifiuti te li riporti a casa come fanno le persone educate. Chi viene a passeggiare o solo per un pic – nic, dietro di se deve lasciare solo le impronte non buste di rifiuti, ma sembra una missione quasi impossibile.

C’è che arriva con l’auto nell’area di pic – nic e poi lascia scatole di rifiuti, bastava caricarli in macchina e smaltirli ». Ma il Parco dei Simbruini dal 12 giugno è anche senza guida, la Regione Lazio, infatti, ancora non nomina il nuovo presidente e di conseguenza non c’è nemmeno il direttivo.