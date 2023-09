Roma, riapre il cinema Apollo dopo 20 anni

Dopo il falso allarme del 2020, finalmente dopo oltre 20 anni il noto cinema “Apollo” chiamato precedentemente cinema “Africa”, riaprirà al pubblico. Non si conosce ancora il “quando” ma la risposta certa e affermativa arriva dal II Municipio, come spiega la presidente Francesca Del Bello: “l'attività sarà in parte cinema e in parte si dedicherà all'organizzazione di attività culturali, tra queste anche una scuola di danza. Come prevede il Piano Regolatore Generale, le vecchie sale cinematografiche chiuse possono essere rifunzionalizzate riservando una parte ad altra destinazione". Aperto negli anni '50 col nome di "Apollo", noto anche come "Africa", poi chiuso nel 2000, venduto all'asta nel 2019 per meno di 900.000 euro.