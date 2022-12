Retake Scuole, le rose di Natale arrivano nelle piazze di Roma con "Piantala! Cura il tua ambiente"

Sabato 3 e e domenica 4 dicembre arrivano nelle piazza di Roma le Rose di Natale il cui ricavato sarò donato per finanziare il progetto Retake Scuole. L'evento "Piantala! Cura il tua ambiente" rientra nel progetto che si pone l’obiettivo di formare le nuove generazioni ad una cittadinanza solidale e consapevole del valore dei beni comuni, superando il meccanismo che delega sempre a terzi la soluzione complessiva dei problemi.

Il contributo

Questa iniziativa porterà in 16 piazze di Roma delle Rose di Natale in cambio di un contributo di 12 euro. Gli obiettivi oltre che formare i giovani ad una cittadinanza attiva e consapevole vuole accrescere il senso di collaborazione tra futuro cittadino ed istituzione e diffondere il senso civico nella cura dei beni comuni a tutta la comunità scolastica (insegnanti, operatori, studenti, famiglie).

Il progetto

Il progetto inoltre prevede che nelle scuole affiancati dagli insegnanti, gli allievi e le allieve partono dall’osservazione del territorio in cui vivono, decidono come agire e realizzano praticamente quanto hanno progettato. Le piazze dove i cittadini potranno trovare le rose sono in tutti i municipi, da Piazza Cola di Rienzo (sabato 3 dicembre ore 9:30-14) a Ponte Milvio (sabato 3 dicembre ore 10-13), Piazzale Flaminio (sabato 3 dicembre ore 10-16), Piazza Testaccio (sabato 3 e domenica 4 dicembre ore 10-13), via Ugo Ojetti 2-6A (sabato 3 dicembre 9:30-16), Piazza Umberto I - Ostia Antica (sabato 3 dicembre ore 9-13), Scuola Leonori - Via Achille Funi - Acilia (sabato 3 dicembre ore 9-12), Viale Appio Claudio - Parco Acquedotti (sabato 3 dicembre ore 10-17 e 4 dicembre ore 10-13). Lungotevere di Pietra Papa - Parco Marconi (domenica 4 dicembre ore 10:30-13:30), Piazza San Giovanni Bosco (domenica 4 dicembre ore 10-13) e Piazza di Villa Carpegna (domenica 4 dicembre ore 9:30-14).