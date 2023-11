Roma, un release party al River Bar: il programma dell'evento

Roma è una culla raccoglitrice di talenti e continua a donarci nuovi artisti e nuova musica. Immaginiamo una vita senza quest’ultima, sarebbe sicuramente meno emozionale poiché essa unisce ed è ciò che mantiene viva l’anima umana. Il realease party che si terrà il 4 novembre presso il River Bar dalle ore 18:30 in via Santa Passera 25 (zona magliana), organizzato da Storie Nel Mondo Press ed Alba Eventi ha come obiettivo proprio questo, farci conoscere i musicisti e i talenti di diversi quartieri romani ma non solo un po' di tutta Italia. Ognuno dei quali con una storia e una armonia musicale da trasmettere per la realizzazione di un unico sogno comune, arrivare a più persone possibili attraverso i loro inediti.

Come faranno il gruppo romano Le Primo che presenteranno il loro ultimo singolo “Mille giri” in uscita prima dell’EP. Quanto può essere forte il vivere un determinato quartiere di Roma, arrivando ad ispirarti nei pensieri e nei testi trasformati in canzone che ti ricorda quello che ti trasmetteva quel determinato posto? Abbiamo fatto questa domanda ad Alessandra e a Linda, le due sorelle che hanno formato il duo electro pop e che avranno l’occasione grazie al Release party di cantare dal vivo il loro ultimo pezzo “Mille Giri” che, insieme a “Fuori di me” e a “Berlino”, anticipa il loro primo EP “Tandem” che sarà disponibile nel 2024: “ Quando abbiamo scritto questa canzone che mira a raccontare come una persona possa provare un amore così forte solo in modo platonico e di come fa fluire tutto questo sia nel bene che nel male, ci siamo lasciate ispirare dal quartiere in cui viviamo (Monteverde) e da una serata passata sulla terrazza del Pincio.

In quel momento è nata una frase che poi abbiamo riportato in questa canzone “Guardo Roma dall’alto, ora mi sembra piccola” In quel momento pensavamo a quanto sia strano l’amore.

Come a volte è forse sentire qualcosa che brucia dentro piuttosto che non sentire nulla”. La particolarità del luogo che ospiterà l’evento è la Trastevere Art Gallery, una piccola galleria in cui si potranno ammirare diverse opere e mostre. Gastronomia, drink, musica ed arte si intersecheranno insieme per un sabato tutto da vivere e scoprire. Le Primo, che chiuderanno la serata, saranno precedute sul palco da Lua, Circe, Charlotte Cardinale e Dardo. Inoltre, il River Bar è un luogo dotato sia di uno spazio esterno che di uno interno ma molto intimo: grazie anche alla galleria d’arte, è uno spazio confortevole nel quale gli artisti emergenti possono ritrovarsi e rifugiarsi allontanandosi dal caos della città. L’intento del release party di “Mille giri” è quello di tenere insieme tutta l’arte e trasformarla in magia.