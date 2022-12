Domenica 18 Dicembre 2022, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 10:04

Non lavorava, andava in giro con una Mercedes e prendeva il reddito di cittadinanza. Lo hanno arrestato per spaccio. Le manette nei giorni scorsi si sono strette ai polsi di un sessantenne di Marino, preso dai poliziotti del locale commissariato mentre cedeva qualche grammo di cocaina a un cliente. Nell'ambiente della droga l'uomo era conosciuto in diversi comuni dei Castelli Romani. Le sue dosi, con un alto contenuto di sostanza stupefacente, erano molto richieste a Marino, Ciampino e dintorni. A volte, quando non c'erano i suoi famigliari, i clienti lo raggiungevano a casa per soddisfare i loro bisogni, in una zona rinomata di Santa Maria delle Mole. Altre volte era lui che portava le dosi a domicilio o dava appuntamento in luoghi affollati, come piazze, aree mercati o davanti a uffici pubblici a chi voleva qualche grammo di cocaina. Albano, Marino, Santa Maria delle Mole, Cava dei Selci e Ciampino erano le sue piazze. Gli agenti della squadra anticrimine del commissariato di Marino gli sono stati alle calcagna il tempo di tracciare e accertare l'attività illecita. Qualche giorno fa lo hanno fermato mentre stava cedendo cinque grammi di droga a un assuntore. Da quel momento è scattata la perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati altri cento grammi di cocaina pura.

Era nascosta in bagno, in un contenitore, tra spazzolini da denti e dentifrici. Dal taglio di quell'etto di stupefacente sarebbero uscite circa millecinquecento dosi, che poi il pusher avrebbe confezionato e venduto. Non a caso i poliziotti hanno sequestrato anche materiale adatto al confezionamento, un bilancino di precisione e diverse centinaia di euro. Portato in tribunale a Velletri, lo spacciatore è stato mandato agli arresti domiciliari in attesa del processo. Dalle indagini è poi emerso che l'uomo percepiva da più di un anno il reddito statale, dopo aver perso il lavoro come camionista traslocatore. Lavora ma dovrà vedersela comunque con la giustizia, un camionista denunciato dalla squadra anticrimine della polizia di Marino.

MOLESTATORE SERIALE

Quarantenne di Albano, autotrasportatore, è stato denunciato per molestie a sfondo sessuale sulla base degli elementi raccolti in un mese di indagini. La sua vittima era una donna, una negoziante, perseguitata con messaggi pornografici inviati tramite social. La commerciante di Marino è stata l'ennesima ad essere importunata in tal modo dall'uomo, che negli scorsi anni era stato già denunciato per comportamenti simili. Nell'ultimo caso l'invio di messaggi molesti anche tramite whatsapp, con fotografie e video di nudi e di attributi sessuali, è andato avanti finché la donna non ha deciso di rivolgersi alla polizia di Marino. Gli agenti hanno rintracciato il molestatore e lo hanno denunciato.