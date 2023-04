Liceo Galilei, dal professore «razzismo e body shaming sugli studenti». «Cinesino isterico, tunisino piccolino»: gli epiteti sui registri

Nomignoli di derisione oppure solo un aiutino mnemonico per identificare gli studenti: all'istituto Galileo Galilei, scuola superiore fra Esquilino e San Giovanni, si apre il caso di un supplente di italiano e storia che, in prima, ha aggiunto una serie di appellativi ai suoi studenti.

Come racconta Repubblica, sui registri, accanto ai nomi e cognomi dei ragazzi, il docente avrebbe scritto una serie di soprannomi basati sulle origini etniche o sulle caratteristiche fisiche dei ragazzi: «cinesino isterico» e «il tunisino piccolino», poi anche «l'orso Baloo scansafatiche e polemico», lo studente «di Prati», «quello che non studia mai», quello «bravo con gli occhiali» e il «chiacchierone polemico» con la «madre professoressa».

Il docente è un supplente, chiamato a sostituire una collega in aspettativa, e che si è trovato a dover gestire più classi insieme. Quindi, per riuscire a identificare con maggiore velocità gli studenti ha deciso di utilizzare sui registri questi epiteti. Ovviamente la cosa è uscita fuori e se c'è chi fra i genitori degli studenti lo accusa di body shaming o di razzismo, altri lo difendono essendo particolarmente apprezzato per la dedizione mostrata.

Offese al liceo Galilei, la preside convoca il professore

Alla fine, le lamentele sono arrivate alla dirigente scolastica, Elisabetta Giustini, che ha dovuto avviare un procedimento disciplinare per chiarire la vicenda.

«Ho convocato il professore, che non mi sento di difendere, davanti a dei testimoni come la vicepreside e il mio collaboratore - spiega Giustini a Repubblica - lui ha aperto il registro davanti a me, si è difeso spiegando che sono parole utilizzate in tono scherzoso per identificare e ricordare gli studenti, avendo tante classi, per lui si tratta di termini quasi affettuosi, non si tratta di body shaming o insulti razzisti. Anche se il docente riceverà una lettera di richiamo, si tratta di un insegnante molto apprezzato, che si dedica in modo attento ai giovani per farli recuperare e che li assiste costantemente».

Offese al liceo Galilei, le famiglie ricevute dalla preside

Nei prossimi giorni verranno ascoltate le famiglie e lo stesso docente che, però, potrebbe rischiare anche una denuncia per violazione della privacy, visto che alcuni studenti, nel fotografare i registri incriminati, avrebbero ottenuto anche i dati sensibili dei loro compagni.

Fra i genitori che si schierano a sostegno del professore, però, la versione è differente: «Si è sempre comportato bene e alcuni studenti maleducati non permettono lo svolgimento delle lezioni. La maggior parte dei genitori si schiera contro di lui solo per mandarlo via».