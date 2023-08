Roma, convalidato l'arresto del 74enne della rapina alla stazione Tiburtina: nel suo zaino un'ascia, coltelli e balestre

È stato arrestatato l'uomo che ieri mattina ha tentato di rapinare la cassiera di un bar nella galleria commerciale della stazione Tiburtina di Roma. Dopo aver seminato il panico sparando con una pistola lanciarazzi, per il 74enne ceco senza fissa dimora è stato convalidato l'arresto con le accuse di tentata rapina e porto abusivo di armi.

Tiburtina, arrestato il 74enne della rapina in stazione

Jan Lukes, questo il suo nome, ha minacciato le cassiere del bar impugnando una pistola e dicendo 'money' per farsi consegnare i soldi, sparando poi un colpo in aria.

L'arresto dell'uomo è stato convalidato alla luce del grado di colpevolezza «inequivoco», anche grazie alle numerose testimonianze raccolte sul posto. Per i giudici, che accogliendo la richiesta del pm Marcello Cascini Polifemo hanno disposto il carcere, Lukes ha una «spiccata pericolosità sociale» e non avendo un'abitazione in cui poter stare ai domiciliari e dovendo impedire che possa commettere altri reati, l'unica misura idonea è la detenzione in carcere.