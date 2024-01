Ragazzo ucciso a Roma, il sindaco di Monte Compatri sgomento: «Non si può morire così a 14 anni»

«La tragica vicenda verificatasi nella notte è un evento che ha profondamente colpito la nostra comunità, suscitando riflessioni inevitabili. La morte così violenta e drammatica di un giovane di 14 anni è un fatto inaccettabile». Queste sono le parole di Francesco Ferri, il sindaco di Monte Compatri, in seguito al tragico decesso del ragazzo avvenuto vicino al parcheggio della stazione Metro C Pantano. La struttura comunale ha immediatamente offerto la propria collaborazione alle autorità investigative per supportare pienamente le indagini in corso.

Ucciso a 14 anni vicino Roma, dramma a Monte Compatri

Messi a disposizione i fimati

Sono stati messi a disposizione anche i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco ha espresso il desiderio che venga fatta chiarezza su tutti gli aspetti dell'accaduto. Attualmente, Ferri è in costante comunicazione con il Prefetto e ha richiesto una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il sindaco sottolinea l'importanza del coinvolgimento di tutte le istituzioni nell'affrontare la situazione, affinché l'area coinvolta possa diventare «un vitale snodo viario, rispecchiando la sua concezione originaria