Ragazzo rimprovera automobilisti: «Andate piano, c'è la fermata del bus». Picchiato e investito con un'auto: è grave

Un diciannovenne italiano è stato brutalmente aggredito e investito con un'auto in piazza Cesare Battisti ad Anzio. Un "rimprovero" per questioni di viabilità sarebbe alla base dell'aggressione.

Rimprovera automobilisti, investito e picchiato

«Andate piano, non sgommate», avrebbe detto il ragazzo alle tre persone a bordo di una utilitaria che stavano ripetutamente passando a velocità sostenuta davanti alla fermata dei bus.

Il gruppo, non si sa ancora composto da quante persone, è sceso dalla vettura e ha aggredito con calci e pugni il giovane per poi risalire a bordo dell'auto e investire la vittima. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere presenti in zona per cercare di risalire agli autori. Il 19enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Anzio.