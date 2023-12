Venerdì 29 Dicembre 2023, 08:08 - Ultimo aggiornamento: 08:09

Ragazzini che fanno finta di gettarsi sotto le auto e rischiano, ogni volta, di trasformare un gioco folle in tragedia. Succede a Fabrica di Roma, dove la stessa amministrazione comunale è scesa in campo, via social, per «un ammonimento alle famiglie». «È un campanello di allarme - ha spigato il sindaco Claudio Ricci - che va preso in considerazione dai genitori di questi ragazzi. Nulla a che vedere con eventuali denunce o intenzione di colpevolizzare qualcuno, abbiamo solo voluto mettere in guardia chi deve controllare queste manchevolezze o errori che possono provare dei guai anche seri. Gli interventi del padre o della madre sono più salutari di uno delle istituzioni; sono loro che devono intuire i segnali deboli e intervenire con i figli. Il nostro è un paese abbastanza tranquillo e deve restare tale e per questo abbiamo scelto la strada di avvertire le famiglie».

Roma, sedicenne si lancia dalle scale e muore: l’ombra della sfida via social

L'allarme è scattato in seguito alle segnalazioni di quello che sta succedendo: c'è un gruppo di ragazzini che si butta davanti alle auto di passaggio, per ostacolare il loro transito, con il rischio di provocare brusche frenate, sterzate e incidenti con conseguenze serie. O, ancora, con il rischio che qualcuno dei ragazzini non sia abbastanza veloce a scansarsi e finisca investito. Non si esclude che, dietro questo gioco, ci sia una sfida social.

«È una ragazzata che non può essere sottovalutata» hanno commentato però in molti preoccupati a Fabrica di Roma. L'episodio messo in evidenza, in particolare, risale a qualche giorno fa ed è stato registrato e immortalato delle immagini della telecamera fissa piazzata nei pressi della rotatoria di via Madonna della Stradella. Quando è avvenuta la scorribanda era il tardo pomeriggio, quindi era già buio e per l'automobilista di passaggio non deve essere stato facile evitare l'ostacolo improvviso. Insomma il rischio di causare un incidente stradale è molto alto.

Il Comune di Fabrica di Roma parla nel suo post di «anormale quotidianità, maleducazione e pericolosità». E non sono mancate le reazioni, a giudicare dai commenti. In tanti si sono schierati dalla parte degli amministratori, altri hanno chiesto la mano pesante, anche se qualche altro ha tentato quasi di giustificare gli autori. Anche le forze dell'ordine si sono attivate per capire la portata del fenomeno: se quello sia stato un caso isolato o ce ne siano stati altri. Non è da escludere che presto possano essere individuati gli autori del gesto.