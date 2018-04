Ladispoli, 20enne prende il sole nuda davanti ai bambini. Le mamme chiamano i carabinieri

Unadi 20 anni questa mattina si è spogliata nuda e si è messa a prendere il sole sulla spiaggia del lungomare Marco Polo, davanti a tante mamme e bambini. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri e la polizia locale che hanno fatto rivestire la ragazza, residente a, poi denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Lei con voce spaesata si è difesa: «Per me è normale, volevo solo prendere un po' di sole».