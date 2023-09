Quella Wave, i due rapper romani che cavalcano l'onda: «Ci porterà in alto»

Quella Wave sono due giovani rapper romani che viaggiano sulla cresta dell'onda. "Samo due ragazzi classe 97 che andavano a scuola insieme. Poi, per motivi di trasferimenti da parte dell’altro, non abbiamo avuto più possibilità di vederci. Un giorno il destino ci ha fatto rincontrare grazie ad un’applicazione ci siamo ritrovati subito, nel parlare abbiamo scoperto tutti e due della nostra passione in comune (la musica ) e abbiamo deciso di coltivarla insieme". Nasce così il gruppo. Perché questo nome? "Guardandoci abbiamo detto, cavalcheremo quell’onda che ci porterà in alto. Così è nato. Poi cominciano a scrivere testi su testi, a provare melodie e concentrarsi sul progetto. "Sfoghiamo la nostra tristezza e felicità sulle canzoni. I nostri problemi in comune, le nostre madri. Ci uniamo sempre di più, partecipando anche a concorsi". Ma la loro passione non è diventata ancora un lavoro. "Non ci siamo mai arresi, perché c’è l’amicizia e la passione, che ci continua a scorrere addosso. Vorremmo condividere tutto ciò anche con altri ragazzi, per far capire di non abbattersi mai. Che se una cosa la si vuole non si hanno scuse per non poterla raggiungere".