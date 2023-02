Venerdì 17 Febbraio 2023, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 23:16

Per due volte ha tentato il suicidio ed è stata ricoverata, dopo avere trovato il coraggio e la forza di sottrarsi a quel medico che anziché aiutarla a superare i problemi, la violentava e l’ha resa dipendente dalle benzodiazepine. Parla a fatica, Clara (il nome è di fantasia) la 27enne soggiogata e abusata dallo psichiatra Stefano Maria Cogliati Dezza, 72enne, condannato in primo grado a quattro anni e sei mesi.

«Tutto è cominciato per via del mio maledetto peso. Da anni soffrivo e soffro di disturbi alimentari. All’epoca pesavo 85 chilogrammi. Mi vergognavo del mio corpo e non volevo uscire di casa, ecco perché ho deciso di andare da uno psichiatra».

Ma perché non ha pensato ad un nutrizionista?

«Perché per me era una questione psicologica, il mio peso dipende anche dalla testa. Io avevo anche tentato il suicidio, mi vergognavo a tal punto che non avevo altri pensieri. Ero ossessionata. Mi alzavo per mangiare anche di notte».

Come e da chi le era stato consigliato Cogliati Dezza?

«È uno psichiatra molto conosciuto, tutti ne parlavano bene. Non avevo motivo di dubitarne».

Invece è stato un incubo dal quale non riusciva a uscire.

«Andavo una volta al mese. Il professore mi aveva promesso che sarei dimagrita, e in effetti in pochi mesi sono arrivata a 55 chili scarsi. Non facevo diete ma mi dava dei farmaci. Il problema è che sono passata da essere sovrappeso a quasi anoressica. Il mio corpo cambiava e questo mi aveva reso completamente dipendente dal dottore».

L’approccio è stato da subito sessuale o è stato un crescendo?

«Direi che da subito è stato un approccio sessuale, anche se io non lo avevo capito. Mi faceva spogliare completamente, mi toccava e mi chiedeva costantemente delle foto per vedere i miglioramenti e il dimagrimento del mio corpo. Facevamo anche delle videochiamate e lui mi incentivava a dimagrire. I primi appuntamenti erano a Villa Giuseppina, gestita da suore e poi in uno studio a Prati».

Quando sono cominciate le violenze?

«Dopo poco lui mi diceva che era una cosa tra me e lui e che io non dovevo dire niente a nessuno. Mi faceva cancellare anche tutti i messaggi che ci inviavamo. Inizialmente erano rapporti orali poi ha cominciato a legarmi e a picchiarmi con un bastone».

Il tutto avveniva sempre nel suo studio?

«Sì, aveva una stanza con un letto dove mi legava. Aveva molta dimestichezza con i nodi e le legature, si vedeva che non erano improvvisate. Poi mi colpiva col bastone. All’inizio io mi lamentavo perché mi faceva male e allora ha iniziato a farmi delle punture. Non so affatto cosa mi abbia iniettato. So che tornavo a casa con dei lividi che cercavo in ogni modo di nascondere. Oltre alle percosse mi faceva colare della cera calda sulla schiena e mi pinzava con delle mollette in varie parti del corpo. Io cercavo di chiedergli perché e lui rispondeva: vogliamo continuare a dimagrire? Io non avevo fissato un limite di peso. Mi ero completamente affidata a lui, tanto che spesso mi faceva fare sedute extra».

Quando è arrivato il momento in cui non ce l’ha fatta più a tenere tutto dentro?

«Più volte avevo provato a dire ai miei genitori che non volevo più andare, ma loro, ignari di quello che accadeva, non capivano e io non avevo la forza di svelare nulla. In quel periodo ho continuato ad avere pensieri suicidi. Un giorno, però, si sono accorti dei lividi che avevo sulle gambe e sulle braccia. Inizialmente avevano pensato a qualche brutta malattia del sangue. Quando la situazione è diventata insostenibile, mi volevo suicidare. Aveva detto che voleva appendermi a un gancio. Io ho avuto tanta paura. Era un’escalation di violenza esagerata. E allora ho raccontato tutto a mio padre».

Perché non si è opposta?

«Lui era il mio psichiatra, pensavo: chi mi avrebbe aiutata e curata se lo avessi lasciato?».

Come sta adesso?

«La situazione è molto difficile, non sono ancora uscita dalla dipendenza da benzodiazepine. A Roma non ci sono centri per disintossicarsi».

Cosa pensa di questa sentenza?

«Sono soddisfatta. Penso che una condanna a quattro anni e mezzo sia equa. È emersa la mia dolorosa verità».