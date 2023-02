Giovedì 16 Febbraio 2023, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 09:32

Ha più volte abusato della sua paziente, approfittando del suo ruolo e creando un «legame di dipendenza e soggezione». Per questo è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione - con lo sconto di un terzo della pena per aver scelto il rito abbreviato - Stefano Maria Cogliati Dezza, psichiatra 72enne. L’accusa è quella di aver violentato una 25enne per mesi facendo leva sulle fragilità della ragazza e utilizzando anche strumenti dolorosi durante i rapporti sessuali, tanto da sottoporla, poi, a una terapia di antidolorifici.

PROVVISIONALE

Il gup Valeria Tommassini ha anche riconosciuto l’aggravante dell’uso di strumenti di offesa e il medico dovrà pagare alla sua vittima una provvisionale di 40mila euro. Inoltre il professionista è stato condannato all’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, alla sospensione dell’esercizio della professione medica, nonché dai pubblici uffici per cinque anni. Per l’imputato, il pm Alessia Natale aveva chiesto una condanna a sei anni e mezzo di reclusione.

GLI ABUSI

La terapia ad hoc, per la donna che voleva dimagrire, in una prima fase aveva effettivamente sortito effetto. La ragazza aveva perso peso e, apparentemente, sembrava che la cura funzionasse. Ma in realtà il medico aveva già plagiato la giovane paziente, costringendola, approfittando di una sudditanza psicologica, a rapporti sessuali estremi e dolorosi, con frustate e cera calda sulla schiena, tanto da spingerla, poi, a sottoporsi a una terapia per abbassare la soglia del dolore, che lui stesso le somministrava. Sarebbe andata avanti così per mesi, fino a quando la 27enne ha deciso di raccontare tutto ai genitori e denunciare.

Nel 2019, la vittima, che comincia la terapia per risolvere i problemi di peso, ha 25 anni è affetta anche da un disturbo bipolare e spera che Cogliati Dezza, già direttore sanitario della casa di cura Villa Giuseppina, dal 2014 convertita dalla Regione Lazio in struttura residenziale psichiatrica, trovi una soluzione. Una prima fase della terapia sembra funzionare: la ragazza prende dei farmaci e perde peso. Ma proprio per questo risultato importante sviluppa un legame di soggezione nei confronti del medico. L’uomo ne approfitta: la lega al letto, la benda, la frusta, le versa cera bollente sulla schiena. I dolori provocati dalle pratiche estreme spingono Cogliati Dezza a sottoporre la paziente a una terapia di iniezioni per abbassare la soglia del dolore. La patologica relazione con il medico, secondo la ricostruzione dell’accusa, è andata avanti da dicembre 2019 a ottobre 2020.

L’ARRESTO

Stefano Maria Cogliati Dezza era finito ai domiciliari nel febbraio 2022 con l’accusa di violenza sessuale sulla giovane paziente. Lei ai pm aveva raccontato: «Una volta ha cominciato a chiedere di spogliarmi, per vedere come dimagrivo. Mi faceva togliere la maglia e il reggiseno, ma a villa Giuseppina non mi ha mai fatto togliere le mutande perché c’erano le suore». Lo stato di soggezione e di dipendenza nei confronti di Cogliati Dezza è emerso proprio dal suo racconto: «Mi poteva fare quello che voleva, purché dimagrissi. Però speravo che la smettesse, non dormivo la notte, ho pensato anche al suicidio».