Roma, gli immobilli del Campidoglio: oggi i dati sul censimento del "Progetto Atlante"

Era stato annunciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessore alla Casa, Tobia Zevi, poco meno di un anno fa agli Stati generali del patrimonio: 8 milioni di euro per portare avanti il censimento, chiamato il "Progetto Atlante", di tutto quel che il Comune possiede come immobili. Case e negozi, soffitte, cantine e persino posti auto, immobili per altre destinazioni come le scuole o i teatri, e beni sottratti alla criminalità: il Campidoglio possiede un’enorme quantità di cose la cui gestione, però, appare poco produttiva anche perché manca un vero ed unico censimento digitale.

Per cui, andando sul sito del Campidoglio, alla sezione dedicata al patrimonio, vengono riportati una serie di file: ci sarebbero circa 50mila unità varie su Roma di proprietà del Comune e altre 5mila che Palazzo Senatorio possiede in altri Comuni della provincia romana, come Anzio, Cerveteri, Castelnuovo di Porto.

Però, come fanno notare dagli uffici dell’assessore Zevi, questi numeri sono incompleti e più che vere e proprie unità immobiliari vanno considerate “linee di file” perché spesso si tratta di più voci che riguardano lo stesso edificio. Ad esempio: un appartamento che ha fra le sue pertinenze magari una soffitta, una cantina e un posto auto viene censito quattro volte.

Il risultato di questa mancanza è semplice: affitti che non si incassano, manutenzioni che costano e, in conclusione, uno squilibrio nei conti che si riverbera sulla qualità di questi immobili spesso abbandonati a se stessi cosa che diventa anche l’alibi per più di qualche furbetto per non pagare. Il tutto al netto di occupazioni abusive varie.

Dopo gli Stati generali del patrimonio, il Campidoglio ha affidato all’Istituto per la Finanza e l’economia locale (Ifel) - fondazione dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (Anci) - la realizzazione del censimento che è partito a inizio anno andando avanti a passi spediti: pur non essendo ancora stato completato, nel corso del pomeriggio di oggi il sindaco Gualtieri e l’assessore Zevi renderanno note le prime risultanze del nuovo censimento, presentando alla stampa alle 14.30 in Sala delle Bandiere il "Progetto Atlante".