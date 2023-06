Martedì 6 Giugno 2023, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 09:40

Ha seminato il panico alla guida di un'auto per il centro storico di Genzano. Ha colpito due auto in sosta poi ha bucato un pneumatico e ha iniziato a scappare a piedi inseguito dagli agenti della polizia locale che sono riuscito a fermarlo. È un insegnante originario di Siena ma residente a Lariano il protagonista delle peripezie per il borgo castellano. Ieri mattina in stato alterato confusionale, forse alcol o sostanze stupefacenti, ha danneggiato due auto mentre era alla guida di un'Alfa Mito. Prima ha creato il caos su via Sebastiano Silvestri e poi ha colpito un furgone su corso Gramsci e poi ha finito in bellezza il momento di danneggiamento seriale quando è scoppiata una ruota della sua auto su un viale Fratelli Rosselli. Proprio lì, è stato raggiunto dalla pattuglia della polizia locale di Genzano. Gli agenti erano stati allertati da alcuni passanti che avevano assistito all'episodio.

I FATTI

L'auto guidata dall'insegnante è stata posta sotto fermo amministrativo. Gli agenti hanno chiamato anche il 118 e sul posto è intervenuta l'ambulanza. L'uomo è stato portato e all'ospedale dei Castelli dove procederanno per gli esami del sangue che determineranno se guidava sotto effetto di psicofarmaci, droga oppure se era ubriaco. Per il momento al prof è stata elevata una sanzione per guida pericolosa e in più gli verranno tolti i relativi punti dalla patente.

Qualora venisse accertata la guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, l'uomo verrà denunciato e gli verrà tolta la patente. L'insegnante è rimasto leggermente contuso e ancora sotto shock per quanto ha causato. Neppure sei giorni fa sempre in centro a Genzano si è verificato un altro incidente. Il conducente di una Mercedes proveniente da Ariccia ha girato a sinistra su via Garibaldi quando sopraggiungeva una moto con a bordo un motociclista che non è riuscito ad evitare l'impatto, finendo contro la macchina e poi in terra. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza di Velletri e il personale del 118 con un'ambulanza.