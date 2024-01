Roma, troppi cinghiali: trappola made in Usa testata nella tenuta di Castelporziano

Come ridurre il numero dei cinghiali in circolazione tra campagne e centri urbani catturandoli con un metodo incruento, ossia con una speciale rete a prova di tentativi di fuga brevettata negli Usa che viene oggi testata nelle campagne nei dintorni di Roma, dove la presenza di questi ungulati crea da tempo problemi di convivenza con gli esseri umani.

A Castelporziano, precisamente nella tenuta presidenziale, si è conclusa la sperimentazione da parte di Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, della Pig Brig, trappola ideata negli Stati uniti per catturare i cinghiali e poi trasportarli altrove, senza doverli abbattere.

Come funziona

“La Pig Brig è una rete sviluppata negli Stati uniti da biologi della fauna selvatica per contenere gli impatti da suidi sulla biodiversità e sulle attività agricole ed antropiche – spiegano i tecnici di Ispra, illustrandone il funzionamento -. La caratteristica di questa trappola, facile da trasportare (sta in uno zaino da 80 litri) e da montare da parte di solo due operatori formati, è che si tratta di un sistema che può ‘catturare in continuo’, ovvero che non ha un meccanismo di chiusura azionato dallo stesso animale o da parte di un operatore. Di fatto funziona come le nasse utilizzate per la pesca: i soggetti da catturare, attirati dall’esca posizionata all’interno della rete, entrano costantemente nella stessa senza però riuscire ad uscirne; in questo modo è possibile catturare interi branchi in una sola sessione. Inoltre, la rete offre il vantaggio che gli animali presi in trappola, nel tentativo di scappare, non vanno incontro a ferimenti o danni fisici”.

I risultati del test di Castelporziano

La sperimentazione effettuata nella tenuta presidenziale ha dato esito positivo: i numeri degli animali catturati, tutti successivamente rilasciati, hanno messo infatti in luce la notevole efficacia della rete. “Sono state utilizzate a Castelporziano due trappole con cui sono stati catturati 31 cinghiali, i quali sono stati marcati e rilasciati nell’ambito di una ricerca in atto sulla specie presente nella tenuta, che mira a valutare i tassi di sopravvivenza naturale e la mobilità degli animali – spiegano ancora i tecnici Ispra -.

Sono stati così raccolti i primi dati quantitativi sull’effettiva idoneità di queste strutture per catturare in sicurezza i cinghiali, dati utilizzati poi per dare indicazioni a livello nazionale sulle modalità di utilizzo della Pig Brig”.

Un aiuto contro la peste suina

Tra gli obiettivi dei test c’era quello di frenare la diffusione della peste suina, la quale rischia di mettere a repentaglio la produzione alimentare di carne suina.

“Dopo l’esperimento a Castelporziano le Pig Brig sono state concesse in uso all’Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Val D’Aosta, per utilizzarle nelle zone di circolazione del virus della peste suina africana in provincia di Alessandria, ai fini del controllo della diffusione della malattia – aggiungono i tecnici dell’Ispra -. La grande praticità e flessibilità di utilizzo di queste trappole e la possibilità di rimuovere interi gruppi famigliari, le rendono uno strumento di notevole interesse per migliorare l’efficacia delle azioni di contenimento dei cinghiali e, di conseguenza, di contrasto alla diffusione della malattia. Infatti nel contesto europeo, dal Belgio alla Spagna, questo strumento di cattura sta progressivamente affiancando gli strumenti di rimozione tradizionali per il controllo della specie, finalizzate al contenimento della diffusione della peste suina africana”.