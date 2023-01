Ospedali, piano sicurezza della Prefettura: riattivati 18 presidi di polizia nelle strutture di Roma e Provincia. Ecco quali sono

Emergenza aggressioni ai danni di medici e personale sanitario. La Prefettura di Roma riattiva i presidi di Polizia in 18 ospedali della Capitale. Un piano - approvato nella riunione odierna del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - che era stata annunciata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in una recente intervista a Il Messaggero (qui il link) e messa a punto dal Prefetto di Roma, Bruno Frattasi.

Violenza negli ospedali, il ministro Schillaci: «Ma i Pronto Soccorso devono essere svuotati»

Ospedali, piano sicurezza della Prefettura

Il piano di sicurezza che riguarda i presidi di polizia posti all'interno degli ospedali riguarda le città di Roma e nell'area metropolitana (Anzio, Nettuno e Civitavecchia)».

GLI ORARI



«Saranno 18, secondo il piano messo a punto dalla Questura di Roma - spiega la nota della Prefettura - i presidi che verranno riattivati e che rimarranno operativi dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con un operatore per ogni turno e con possibilità di protrarre l'orario di servizio fino alle 23.00, in base a un programma di lavoro straordinario. Nelle fasce serali e notturne, inoltre, sarà comunque assicurato un servizio di vigilanza con le autoradio delle forze di polizia che effettueranno, presso i vari nosocomi, frequenti passaggi e soste».

GLI OSPEDALI INTERESSATI

Sono diversi gli ospedali di Roma per i quali da domani opererà il nuovo dispositivo: dal Sant'Andrea al San Camillo, dal Campus Bio Medico al San Giovanni, dal Grassi al San Filippo Neri. La decisione assunta quest'oggi, in sede di Comitato, dà seguito alle direttive del ministro Piantedosi in merito «alla particolare attenzione da rivolgere alle esigenze di sicurezza dei presidi ospedalieri, spesso teatro di incresciosi episodi di violenza».