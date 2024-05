Martedì 14 Maggio 2024, 06:20

Al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Matteo Salvini, il compito di posare la prima pietra del porto commerciale di Fiumicino. La cerimonia è prevista stamani, ore 13, alla fine di via Torre Clementina, all’altezza del molo destro del porto-canale, alla presenza del sindaco del comune di Fiumicino, Mario Baccini, e del presidente dell’Autorità di sistema portuale, Pino Musolino.

«La prima pietra dà il via agli interventi a mare con la costruzione della diga di sopraflutto – sottolinea Baccini – che dovrà garantire la protezione della darsena dei pescherecci e l’uscita dei natanti ormeggiati». La costruzione della “darsena dei pescherecci” è in realtà il primo step del faraonico progetto dell’approdo commerciale, con un investimento della Comunità europea di circa 43milioni di euro. Sarà in grado di accogliere 82 unità navali degli operatori della pesca e dei servizi, costretti oggi a ormeggiare con difficoltà in condizioni meteo-marine avverse.

Ecco perché il nuovo approdo rappresenterà la panacea a tutte le difficoltà grazie alla banchina del molo di sottoflutto, dove verranno realizzati 58 ormeggi: 26 stalli dedicati ai pescherecci, 13 per la piccola pesca e 15 per le turbosoffianti oltre a quelli riservati ai servizi portuali.

Lungo il molo opposto ricavati gli attracchi per altre unità tra cui rimorchiatori, capitaneria di porto, mezzi navali degli ormeggiatori e dell’antinquinamento, piloti e sommozzatori con una zona riservata al bunkeraggio. Nell’area davanti all’approdo verranno trasferiti i 5 cantieri nautici che operano oggi nella vecchia darsena