Ponza e Ventotene, in vista dell'estate aumentano i traghetti per le isole

Più traghetti per Ponza e Ventotene. È l’ultimo anno prima della nuova gara che rinnoverà il servizio di navigazione marittima per l’estate. Intanto, Ponza e Ventotene hanno incassato un aumento dei viaggi per i mesi di maggiore afflusso turistico. La Regione ha definito con la società Laziomar (la compagnia di navigazione che ha il servizio in concessione), il suo contratto aggiuntivo.



I COLLEGAMENTI

Nel dettaglio, i Comuni di Ponza e Ventotene avevano chiesto la possibilità di mettere corse aggiuntive durante l’estate: un modo per rispondere a una necessità che si propone ogni stagione. E le istanze erano state accettate dopo la riunione del Comitato tecnico per la gestione del contratto di servizio per l’affidamento dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’arcipelago pontino. Nel contratto in più che è stato firmato con Laziomar (e che ripropone quanto fatto già in passato per rispondere all’eccesso di domanda durante l’estate) si prevede un costo aggiuntivo di 908 mila euro ai quasi 14 milioni previsti già per il periodo che va dal primo giugno di quest’anno al 14 gennaio 2024.

Rispetto all’orario invernale tradizionale, da giugno a settembre ci saranno 104 corse in più della nave Formia-Ventotene-Formia, mentre per Ponza saranno 410 i viaggi aggiuntivi.

Più nel dettaglio, da giugno a settembre ci saranno 296 corse della nave Terracina-Ponza-Terracina, 26 di quella Anzio-Ponza-Anzio e 88 della corsa Formia-Ponza-Formia. Il contratto di servizio prevede la possibilità di aumentare il numero delle corse per un massimo del 10% fino alle 515 totali previste. In questo contratto aggiuntivo sono 154 le corse che Laziomar ha deciso di proporre a suo totale carico. Intanto, come detto, la Regione si prepara per la nuova gara per la gestione del servizio. «Avrà una durata almeno quinquennale perché dobbiamo permettere investimenti per ammodernare il servizio e, come minimo, anche il parco dei traghetti, i mezzi più impattanti nella spesa complessiva. È chiaro che saranno premiate le proposte che investiranno di più - spiega l’assessore ai Trasporti della Regione, Fabrizio Ghera - Grazie ad alcuni fondi previsti dal Ministero delle Infrastrutture e definiti nella precedente amministrazione, per un totale di 27 milioni di euro, arriveranno per l’acquisto di due nuove navi veloci. La delibera sta per essere approvata in giunta, che inizia il processo dell’acquisto».

Secondo quanto si apprende da fonti regionali, le navi arriveranno nei prossimi anni perché i tempi di consegna per mezzi del genere non sono così immediati. Dunque, di sicuro comporranno parte del nuovo servizio di navigazione che sarà affidato nel 2024.

«Cominciamo con il piede giusto per due isole che sono le nostre perle della Regione e che è opportuno valorizzare - prosegue l’assessore - Dall’incontro con i sindaci isolani sono scaturite diverse esigenze che la Regione sta valutando per aiutare i residenti tutto l’anno, fuori dai mesi più turistici».