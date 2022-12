Sabato 17 Dicembre 2022, 07:34

Crolli e distacco di intonaco per il forte vento e la pioggia che da giorni non lascia tregua. Succede a Pomezia al liceo artistico e linguistico Picasso e al complesso di case popolari Ater in piazzale delle Regioni. Ieri mattina durante le lezioni da uno dei muri esterni ha ceduto una grossa parte di intonaco finita nel cortile dell'istituto. Solo per un caso fortuito in quel momento non passava nessuno, ma il cedimento è stato sentito distintamente da studenti e insegnanti. I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo e verificato che al momento non ci sono pericoli per i ragazzi. L'episodio, uno dei tanti nelle scuole del territorio, ha posto di nuovo l'attenzione della sicurezza negli istituti superiori di Pomezia. «I vertici del liceo derubricano il problema ad una questione esterna lamentano dalla Rete degli studenti medi di Pomezia - senza garantire in nessun modo che invece non si tratti di un problema strutturale e quindi continuando a normalmente le lezioni. Siamo stanchi della totale assenza di un piano strutturale per l'edilizia scolastica, lo siamo ancora di più nel territorio di Pomezia dove da anni chiediamo investimenti seri che portino non solo alla manutenzione e alla sicurezza ma anche alla costruzione di un nuovo plesso ad Ardea. Fateci Spazio concludono i ragazzi questa situazione è inaccettabile, non resteremo a guardare».

IL COMUNE

Non è stato a guardare il commissario straordinario del Comune, Giancarlo Dionisi, che ha immediatamente chiesto conto alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Il consigliere Daniele Parrucci, delegato all'edilizia scolastica, ha garantito come il distacco dell'intonaco non rappresenti un pericolo per gli studenti e per la struttura. Più complessa invece la situazione alla scala A delle case Ater in piazzale delle Regioni dove venerdì sera un'enorme lastra di oltre cinquanta metri quadrati di polistirene espanso è finita nel cortile sottostante dopo aver sfiorato un passante. A provocare il distacco non solo il forte vento, ma anche le piogge degli ultimi giorni che hanno inoltre provocato allagamenti nelle scale e negli appartamenti agli ultimi piani dell'edificio dove vivono venticinque famiglie.

Crollata anche una barra di ferro a cui era agganciata una parabola, oltre all'intonaco dei balconcini, da anni a rischio cedimento. I vigili del fuoco sono intervenuti, transennando l'area con il nastro bianco e rosso. A lanciare l'ennesimo allarme sono stati gli inquilini che lamentano, ancora una volta, la mancata manutenzione da parte di Ater della provincia di Roma. Quasi a nulla sono servite le centinaia di richieste di intervento inviate negli anni per fax e per mail agli uffici dell'azienda, spesso rimaste lettera morta. Intanto l'amministrazione commissariale si è mossa contattando l'azienda.