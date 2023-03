Giornata Internazionale della donna: “Pillole Musicali” al Policlinico Umberto I di Roma

Giovedì 9 Marzo 2023, 23:40 - Ultimo aggiornamento: 23:43







In occasione della Giornata Internazionale della donna, il Policlinico Umberto I di Roma, presso la Breast Unit (Centro Senologico Integrato), in collaborazione con l’Associazione “Roma Sinfonietta” ha presentato il progetto “Pillole Musicali”, ciclo di musiche e canzoni dedicato a degenti, medici e operatori sanitari, oggi in particolar modo alle donne. Sette, saranno gli incontri che si svolgeranno all’interno della struttura e si concluderanno a metà di giugno con la Banda dell’Esercito Italiano, composta da più di 40 elementi (di seguito il calendario degli appuntamenti). “Il progetto “Pillole musicali” nasce dall’idea di utilizzare la musica come strumento curativo perché accelera il processo di guarigione ed è di sostegno ai pazienti ma anche ai loro familiari” – ha dichiarato Fabrizio d’Alba, Direttore generale AOU Policlinico Umberto I. Anche Barbara Solinas, Direttrice Amministrativa AOU Policlinico Umberto I, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento, che si fonda sull’idea di portare, attraverso il linguaggio musicale un messaggio di speranza e di attenzione per pazienti e operatori dentro la struttura ospedaliera e Andrea Botticelli Coordinatore Brest Unit Policlinico Umberto I ha ribadito che ….”come professionisti crediamo che l’arte sia uno strumento potente che permette di curare l’anima delle persone” . “Il ciclo di eventi itineranti “Pillole Musicali è un programma straordinario che vedrà numerosi incontri musicali e canori e ringraziamo il Policlinico Umberto I e il suo vertice per le grande sensibilità e averci permesso di essere di aiuto e di supporto nel processo di guarigione e sollievo per le persone più fragili. Tutto questo ci riempie di orgoglio” ha concluso Luigi Lanzillotta Direttore Artistico dell’Associazione Roma Sinfonietta. Il programma è proseguito con Il primo evento di musiche tradizionali ebraiche del duo Gabriele Coensax e Gianluca Casadei- fisarmonica con inizio alle ore 11.30 negli spazi della Breast Unit del Policlinico Umberto I, luogo di cura dedicato alla salute delle donne.