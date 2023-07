Martedì 25 Luglio 2023, 08:57

Gli operai arriveranno la mattina del 31 luglio: prima inizieranno montando la nuova segnaletica orizzontale e verticale, poi si inizierà con il cantiere vero e proprio.

Sono i lavori per creare il sottopasso di Piazza Pia, all’altezza di Castel Sant’Angelo.

Il Campidoglio li presenterà ufficialmente domani, mercoledì, con una conferenza stampa all’Auditorium di via della Conciliazione, con il sindaco, Roberto Gualtieri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il pro-prefetto per l’evangelizzazione, l’arcivescovo monsignor Rino Fisichella.



IL PROGETTO

L’investimento totale sarà di 70 milioni di euro e il cantiere, affidato dal Comune ad Anas, su carta, è previsto che debba chiudere entro l’8 dicembre 2024, in tempo per la celebrazione dell’apertura della Porta Santa da parte del Papa, evento che segna l’inizio del Giubileo. Durante tutti questi mesi di cantiere, ovviamente, la viabilità pubblica e privata sarà modificata.



MOBILITÀ PRIVATA

Il primo cambiamento radicale riguarderà la mobilità pubblica: saranno invertiti i sensi di marcia, rispetto a oggi, di via della Traspontina e via di Porta Castello che diventeranno un asse a scendere verso il Tevere.

Insieme a questo, sarà invertito il senso di marcia dell’asse via Fabio Massimo e via Terenzio che, quindi, andrà a condurre auto e moto verso il Tevere.

L’altra inversione di marcia è sull’asse di via Virgilio, via Duilio, via Damiata i cui flussi di traffico saranno indirizzati in direzione nord, verso piazzale Clodio.

Previste anche delle modifiche ai parcheggi: spariscono 8 posti auto a via di Porta Castello e gli stalli dei taxi su via Traspontina che saranno ricollocati a via della Conciliazione.

Le analisi sul traffico, condotte dal Comune insieme a Roma Servizi per la Mobilità e con il supporto della Società Giubileo 2025 SpA, dopo aver esaminato gli spostamenti attuali nell’ora di punta di mattina e di sera, hanno evidenziato nelle proiezioni un aumento, rispetto ad oggi, dei volumi di traffico su via Traspontina e una diminuzione nell’area del (futuro) sottopasso.



TRASPORTO PUBBLICO

Durante i cantieri saranno sette le linee di bus che subiranno delle variazioni, due delle quali sono linee notturne.

Il 40 non potrà più raggiungere il capolinea di Borgo Sant’Angelo da via San Pio X, quindi avrà l’itinerario modificato da Corso Vittorio a lungotevere Tor di Nona, Ponte Umberto, piazza Adriana e Borgo Sant’Angelo. Al ritorno, farà via Traspontina. Anche il 62 sarà modificato finendo per essere prolungato fino alla Stazione di San Pietro condividendo il percorso con il 64.



Le altre linee che transitano nella zona - 23, 280 e 982, più i due notturni, n3D e n3S - che oggi passano per Piazza Pia, saranno deviate in direzione centro su via Traspontina e in direzione fuori Roma sul percorso lungotevere Tor di Nona, ponte Umberto e piazza Adriana.



TERZA OPERA GIUBILARE

Piazza Pia e il suo sottopasso sono la terza opera del Giubileo a partire con le lavorazioni, dopo il Ponte dell’Industria e piazza della Repubblica. Il cantiere servirà a realizzare il prolungamento del sottopassaggio tra via della Conciliazione e Castel Sant’Angelo. Con quest’opera, si arriverà a poter pedonalizzare una parte di via della Conciliazione e l’area esterna di Castel Sant’Angelo.

A fine marzo di quest’anno, il Campidoglio ha sottoscritto un’apposita convenzione con Anas per la realizzazione dell’intervento.